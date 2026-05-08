Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ πανηγύρισε έξαλλα το 2-0 της Άστον Βίλα στο εντός έδρας ματς κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ στον ημιτελικό του Europa League.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είναι γνωστό ότι έχει μεγάλη αγάπη στην ομάδα του Ουνάι Έμερι εδώ και χρόνια. Μάλιστα, δεν σταματάει να πηγαίνει στο «Βίλα Παρκ» -όταν του το επιτρέπει φυσικά το πρόγραμμα- και να τη βλέπει από κοντά, πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο κρίσιμο και ιστορικό ματς.

Αυτή τη φορά όχι μόνο έβλεπε από κοντά τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών της Άστον Βίλα στον ημιτελικό με αντίπαλο τη Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά ήταν πέρα για πέρα χαρούμενος όταν ο Μπουένια ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι και έκανε το 2-0 για τους γηπεδούχους. Ένα σκορ που εκείνη τη στιγμή έστελνε την Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League.

PRINCE William was seen belting out Sweet Caroline and celebrating wildly as his beloved Aston Villa thumped Nottingham Forest to reach the Europa League final.



He’ll probably get into trouble that pic.twitter.com/THpKhXikDA — WeGotitBack 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇬🇧🇺🇸 (@NotFarLeftAtAll) May 8, 2026

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Είδε και έζησε από κοντά μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές βραδιές της Άστον Βίλα



Η αγάπη του πρίγκιπα Γουίλιαμ για την Άστον Βίλα δεν είναι κάτι νέο, μιας και το έχει δείξει ανά τα χρόνια και ειδικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ότι είναι δίπλα της και τη στηρίζει. Αλλά κάτι τέτοιο συνέβαινε και στις δύσκολες βραδιές της.

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι προ ημερών ηττήθηκε εντός έδρας από την Τότεναμ για την Premier League με σκορ 2-1. Ωστόσο, ήταν έτοιμη -και με το παραπάνω- για τη ρεβάνς του Europa League στο «Βίλα Παρκ» κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ, με τους γηπεδούχους να παίρνουν τη νίκη με σκορ 4-0 και να χαρίζουν στον πρίγκιπα Γουίλιαμ μία από τις καλύτερες εμπειρίες του και σίγουρα μία από εκείνες τις βραδιές που δεν θα ξεχάσει τόσο εύκολα όσα χρόνια και αν περάσουν.

