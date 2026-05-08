Πρέπει να καταστεί σαφές ότι σε θέματα αεροπορικής ασφάλειας δεν γίνονται εκπτώσεις, αναφέρει το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας σε ανακοίνωση σχετικά με τις δηλώσεις του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τη μη παραχώρηση έγκρισης από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας για τη διεξαγωγή drone show στο πλαίσιο του γάμου του, καθώς και τις αναφορές περί γραφειοκρατίας και διαφθοράς.

Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, σημειώνει πως ως η αρμόδια αρχή για την έγκριση ειδικών επιχειρήσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, εφαρμόζει συγκεκριμένο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο με μοναδικό γνώμονα την αεροπορική ασφάλεια, τόσο στον εναέριο χώρο όσο και για το κοινό στο έδαφος.

Η αίτηση, προσθέτει, δεν μπορούσε να εγκριθεί, καθώς δεν είχαν υποβληθεί εγκαίρως όλα τα απαραίτητα έγγραφα και εγκρίσεις που απαιτούνται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες αεροπορικής ασφάλειας για τη διεξαγωγή drone show, περιλαμβανομένης της απαιτούμενης διαδικασίας εξαίρεσης προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Αεροπορίας (EASA), καθώς και της αναγκαίας επιβεβαίωσης από την αρμόδια αεροπορική αρχή της χώρας αδειοδότησης της εταιρείας που θα πραγματοποιούσε την επίδειξη.

“Παρά τις προσπάθειες του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας να διευκολύνει τη διαδικασία, δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαιτούμενοι έλεγχοι και διαβεβαιώσεις. Πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι σε θέματα αεροπορικής ασφάλειας δεν γίνονται εκπτώσεις, ανεξαρτήτως του αιτητή ή του χαρακτήρα της εκδήλωσης. Η ασφάλεια δεν μπορεί να τίθεται υπό αμφισβήτηση, ούτε να συνδέεται με ισχυρισμούς περί διαφθοράς” τονίζει.

Αποτελεί ευθύνη κάθε αιτητή, αναφέρει, να υποβάλλει τις απαραίτητες αιτήσεις έγκαιρα και με πλήρη στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τα απαιτούμενα στάδια αξιολόγησης και έγκρισης. Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται με τον ίδιο τρόπο, στη βάση του ίδιου αυστηρού πλαισίου και μέσω καθορισμένων ψηφιακών διαδικασιών.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σημειώνει, το αίτημα του κ. Παναγιώτου υποβλήθηκε σε χρονικό σημείο που δεν επέτρεπε την ολοκλήρωση της απαιτούμενης αξιολόγησης και των αναγκαίων ελέγχων, ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε πιθανό ρίσκο περιορίζεται σε αποδεκτά επίπεδα.