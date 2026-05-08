Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή (8/5) ότι θα ισχύσει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τις 9 έως τις 11 Μαΐου.

Ο Τραμπ έκανε τη συγκεκριμένη ανακοίνωση σε ανάρτησή του στο Truth Social, στην οποία αναφέρει ότι περιλαμβάνει αναστολή όλων των πολεμικών ενεργειών και από τις δύο πλευρές καθώς και ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα.

Παράλληλα υποστηρίζει ότι ημέρα με την ημέρα «πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στον τερματισμό της σύγκρουσης».

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Με χαρά ανακοινώνω ότι θα ισχύσει ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ (9, 10 και 11 Μαΐου) στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η γιορτή στη Ρωσία είναι για την Ημέρα της Νίκης, αλλά το ίδιο ισχύει και για την Ουκρανία, καθώς και αυτή έπαιξε σημαντικό ρόλο στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η κατάπαυση του πυρός θα περιλαμβάνει την αναστολή κάθε πολεμικής δραστηριότητας, καθώς και την ανταλλαγή 1.000 κρατουμένων από κάθε χώρα. Αυτό το αίτημα υποβλήθηκε απευθείας από εμένα και εκτιμώ ιδιαίτερα τη συμφωνία του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ελπίζω ότι αυτό είναι το ξεκίνημα του τέλους ενός πολύ μακρού, φονικού και σκληρού πολέμου. Οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης, της μεγαλύτερης από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, συνεχίζονται και πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά κάθε μέρα».