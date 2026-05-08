Ένας γιατρός που ταξίδευε ως επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius ανέλαβε να περιθάλψει ασθενείς με χανταϊό, γιατί ο γιατρός του πλοίου ήταν από τους πρώτους που προσβλήθηκαν.

«Κατά κάποιον τρόπο βρέθηκα να αναλαμβάνω τον ρόλο του γιατρού του πλοίου» αποκάλυψε στο CNN ο Στίβεν Κόρνφελντ, όπως αναφέρει η New York Post, αναφερόμενος στον ρόλο που κλήθηκε να αναλάβει όταν ασθένησε ο γιατρός του κρουαζιερόπλοιου.

«Ήξερα ότι ένας από τους επιβάτες αρρώσταινε. Αυτό συνέβη στα τέλη Απριλίου και απλώς προσφέρθηκα να βοηθήσω τον γιατρό, για να βεβαιωθώ ότι θα ένιωθε ότι είχε επαρκή κάλυψη» είπε για τα αρχικά στάδια, πριν γίνει γνωστό ότι είχαν να κάνουν με έναν θανατηφόρο ιό. Πρόσθεσε ότι «μου είπαν ότι ο γιατρός ήταν και αυτός άρρωστος. Έτσι, μέσα σε 12 με 24 ώρες, έγινε σαφές ότι υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι άρρωστοι και ότι η κατάστασή τους επιδεινωνόταν».

Όπως εξήγησε ο Κόρνφελντ, που είναι ογκολόγος από το Όρεγκον, τρία άτομα αρρώστησαν περίπου την ίδια περίοδο, αλλά δεν συνειδητοποίησαν ότι η ασθένειά τους ήταν ο χανταϊός μέχρι την περασμένη εβδομάδα, πολλές ημέρες μετά τον πρώτο θάνατο στις 11 Απριλίου, ο οποίος τότε θεωρήθηκε ότι οφειλόταν σε φυσικά αίτια». Μόλις στις 2 με 3 Μαΐου, έγινε γνωστό περί τίνος πρόκειται.

Ο Στίβεν Κόρνφελντ

Ένας Ολλανδός, 70 ετών, πέθανε στο πλοίο στις 11 Απριλίου και η σύζυγός του, 69 ετών, πέθανε δύο εβδομάδες αργότερα, αφού αποχώρησε από την κρουαζιέρα και προσπάθησε να πετάξει από τη Νότια Αφρική. Πριν φύγει από τη ζωή η γυναίκα, έδειχνε «μεγάλη σύγχυση, μεγάλη αδυναμία», αλλά τα συμπτώματά της ήταν «ασαφή», είπε ο Κόρνφελντ. Από την πλευρά του ο γιατρός, που πλέον νοσηλεύεται στην εντατική στο Γιοχάνεσμπουργκ, είχε πυρετό και κόπωση.

Ο Κόρνφελντ είπε ότι κανένας δεν φαινόταν σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, το πρόβλημα με τον χανταϊό είναι όμως ότι η κατάσταση των ασθενών επιδεινώνεται ραγδαία πολύ γρήγορα.

Έτσι, αναγκάστηκε ο Κόρνφελντ να εργάζεται 18 ώρες την ημέρα για την περίθαλψη των ασθενών του πλοίου με πολύ περιορισμένα μέσα.

«Βρήκα κατάλληλα προστατευτικά, έκαναν μπάνια και έπλενα συχνά τα ρούχα μου. Ένιωθα ευάλωτος, αλλά όχι εξαιρετικά ευάλωτος», εξήγησε.

Η περιπέτεια των περίπου 150 επιβατών και μελών του πληρώματος φαίνεται ότι πλησιάζει στο τέλος της καθώς αύριο Σάββατο το πλοίο θα δέσει στα Κανάρια Νησιά. Ωστόσο την ίδια ώρα αρχίζει ο αγώνας δρόμου για την ιχνηλάτηση των επαφών και των πιθανών κρουσμάτων που έχουν εξαπλωθεί σε πολλές διαφορετικές χώρες του κόσμου.

protothema.gr