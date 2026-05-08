Νέα φωτογραφία αγνοουμένου, ο οποίος είχε συλληφθεί μαζί με τον αγνοούμενο της φωτογραφίας που ανάρτησε προ ημερών ο ερευνητής Οδυσσέας Χρίστου, έρχεται στο προσκήνιο. Και αυτός φαίνεται με δεμένα τα μάτια.

Στη φωτογραφία την οποία είχε αναρτήσει ο Οδυσσέας Χρίστου, ο αγνοούμενος φέρεται σύμφωνα με μαρτυρίες, εκ πρώτης όψεως, να είναι ο τότε 28χρονος έφεδρος καταδρομέας Μάκης Σεργίδης, ο οποίος υπηρετούσε στο φυλάκιο 1061 του 2ου Λόχου του 211 Τάγματος Πεζικού. Το νέο πρόσωπο στο κάδρο είναι κι αυτός αγνοούμενος αγνώστων στοιχείων. Εμφανίζεται σε βίντεο το οποίο ανάρτησε ο ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης.

Ο «νέος» αγνοούμενος φαίνεται να είναι λεπτής σωματικής διάπλασης, σχετικά νεαρής ηλικίας και να είναι πολίτης. Έχει μικρή γενειάδα και δείχνει ταλαιπωρημένος. Ο φωτογράφος, προφανώς τράβηξε δύο διαφορετικές φωτογραφίες ή και περισσότερες.

Ο κ. Μαυρίδης διοργανώνει σχετικά με το θέμα εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου θα γίνει ενημέρωση τόσο για τις συγκεκριμένες συλλήψεις όσο και γενικότερα για το θέμα των αγνοουμένων.

Στο βίντεο που έχει αναρτήσει, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρει και τα εξής: «Το θέμα των αγνοουμένων, με αφορμή και τη φωτογραφία που ανέδειξε ο Οδυσσέας Χρίστου, μαζί με άλλα στοιχεία που αφορούν τουρκικό συνεργείο τηλεόρασης, θα συζητηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο.

Στην εκδήλωση έχει προσκληθεί και θα μιλήσει ο ίδιος ο ερευνητής στην παρουσία του ευρωβουλευτή και εισηγητή του Ευρωκοινοβουλίου για τους αγνοούμενους της Κυπρου Φρανσουά Μπελαμί».

Στο βίντεο ο κ. Μαυρίδης κάνει αναφορά και σε εγκλήματα τα οποία, όπως υποδεικνύει, μόνο τέρατα μπορούσαν να διαπράξουν.