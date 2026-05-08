Ο Δήμος Στροβόλου ξεκαθαρίζει με ανακοίνωση του ότι το περιεχόμενο της επίμαχης διαφημιστικής πινακίδας του ΕΛΑΜ για τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ, τον γάμο και την υιοθεσία, δεν παραβιάζει κείμενες νομοθεσίες και όρους της εκδοθείσας άδειας.

Σε ανακοίνωση του αναφέρει:

«Σχετικά με την επιστολή της οργάνωσης ACCEPT – ΛΟΑΤΙ Κύπρου προς τον Δήμο Στροβόλου ημερ. 07/05/2026 αναφορικά με το περιεχόμενο διαφημιστικής πινακίδας πολιτικού κόμματος εντός των διοικητικών του ορίων, ο Δήμος επιθυμεί να αναφέρει τα εξής:

Ως τοπική αρχή, ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις κείμενες νομοθεσίες ως επίσης και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που ρυθμίζουν το κανονιστικό πλαίσιο αδειοδότησης διαφημιστικών πινακίδων επί εδάφους, κτιρίων και προσόψεων.

Το περιεχόμενο της εν λόγω ανάρτησης αφορά μια τοποθέτηση πολιτικού κόμματος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εντός της δημόσιας σφαίρας και ενδιαφέροντος.

Ο Δήμος, κατά την αδειοδότηση διαφημιστικών πινακίδων, αξιολογεί και ελέγχει τεχνικές προδιαγραφές και διαστάσεις ως επίσης και θέματα οδικής ασφάλειας. Η συγκεκριμένη διαφημιστική πινακίδα είναι νόμιμα αδειοδοτημένη, αφού πληροί τις τεχνικές και άλλες προδιαγραφές.

Σύμφωνα με τη νομική καθοδήγηση που έλαβε ο Δήμος, το περιεχόμενο της διαφημιστικής πινακίδας δεν παραβιάζει κείμενες νομοθεσίες και όρους της εκδοθείσας άδειας.