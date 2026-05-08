Στη σύλληψη άντρα, ηλικίας 45 ετών από την Ιορδανία, προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, κλοπής, πλαστοπροσωπίας, και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε από πέντε πρόσωπα, στις 06 Μαΐου, στο ΤΑΕ Αμμοχώστου, σε διαδικτυακή σελίδα αναρτήθηκαν διαφημίσεις για ενοικίαση διαμερισμάτων στην Αγία Νάπα και τον Πρωτάρα, τα οποία όπως διαφάνηκε, δεν ανήκουν στο πρόσωπο το οποίο δημοσίευσε τις διαφημίσεις.

Τα πρόσωπα που ενοικίαζαν τα διαμερίσματα, όταν πήγαιναν εκεί, διαπίστωναν πως διέμεναν άλλοι. Ο δράστης της απάτης απέσπασε από τους πέντε παραπονούμενους, αρκετές χιλιάδες ευρώ, δήθεν για την ενοικίαση διαμερίσματος.

Από τις αστυνομικές εξετάσεις που έγιναν, προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 45χρονου, βάσει των οποίων εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης του. Αυτός συνελήφθη λίγο πριν τις 10.30π.μ. σήμερα, από μέλη της Αστυνομίας, στο αεροδρόμιο Λάρνακας, δυνάμει του δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς είχε απασχολήσει παλαιότερα και το ΤΑΕ Λάρνακας για παρόμοιες υποθέσεις.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Αμμοχώστου.