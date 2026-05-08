Ο Ακάμας χρειάζεται αποφάσεις ευθύνης, ενεργή διαχείριση και πραγματικές λύσεις και όχι συνθήματα, αναβολές ή γενικές διακηρύξεις. Προστατεύεται με νόμιμη, αναλογική, επιστημονικά τεκμηριωμένη και εφαρμόσιμη διαχείριση. Προστατεύεται με πρόληψη, έλεγχο, επιχειρησιακή ετοιμότητα, σεβασμό στη βιοποικιλότητα και προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Αυτό αναφέρει ο Δήμος Ακάμα με ανακοίνωση του, επισημαίνοντας ότι η μεγαλύτερη απειλή για τη βιοποικιλότητα του Ακάμα είναι οι μεγάλες καταστροφές που προκαλούνται όταν γνωστοί και προβλέψιμοι κίνδυνοι παραμένουν χωρίς επαρκή πρόληψη, έλεγχο και επιχειρησιακή ετοιμότητα. Είναι μια μεγάλη πυρκαγιά, η ανεξέλεγκτη πρόσβαση ιδιωτικών οχημάτων οπουδήποτε στη Χερσόνησο, η διάβρωση, η όχληση ειδών, η παράνομη στάθμευση, οι αυθαίρετες προσβάσεις, η συσσώρευση πιέσεων και η αδυναμία έγκαιρης επέμβασης όταν παρουσιαστεί σοβαρό περιστατικό.

Η συζήτηση για τον Ακάμα δεν μπορεί να γίνεται με λάθος δίλημμα, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Το δίλημμα δεν είναι «δρόμοι ή φύση». Το πραγματικό ερώτημα είναι αν ο Ακάμας θα παραμείνει εκτεθειμένος σε κινδύνους ή αν θα αποκτήσει σοβαρή, ελεγχόμενη και εφαρμόσιμη διαχείριση.

Ο Δήμος Ακάμα στηρίζει τη διαφάνεια, την εφαρμογή της νομιμότητας και την ουσιαστική προστασία των περιοχών Natura 2000, τονίζει η δημοτική αρχή. Η προστασία όμως δεν μπορεί να περιορίζεται σε διοικητικές αναφορές, διαδικασίες και καταγγελίες, επισημαίνει. Πρέπει να μεταφράζεται σε πρακτική διαχείριση στο πεδίο: έλεγχο της ανεξέλεγκτης πρόσβασης, αντιμετώπιση παράνομων επεμβάσεων, πρόληψη πυρκαγιών, ασφαλή πρόσβαση σωστικών δυνάμεων, δυνατότητα εκκένωσης επισκεπτών και ουσιαστική προστασία οικοτόπων και ειδών.

Ο Δήμος Ακάμα εκφράζει τη στήριξή του προς το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και προς τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν ένα εξαιρετικά σύνθετο ζήτημα, όπου συνυπάρχουν η προστασία της φύσης, η πυροπροστασία, η ασφάλεια επισκεπτών, η διαχείριση της επισκεψιμότητας, η εφαρμογή της νομιμότητας και οι ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων.

Καλεί δε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αξιολογήσει το ζήτημα συνολικά και να δράσει με βάση τα ορθά κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά δεν μπορεί να είναι η πίεση της στιγμής, ο φόβος του πολιτικού κόστους, οι γενικές καταγγελίες ή οι μονοδιάστατες προσεγγίσεις που παραγνωρίζουν την πραγματικότητα του πεδίου. Πρέπει να είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η πρόληψη μεγάλης πυρκαγιάς, η διαφύλαξη της βιοποικιλότητας, η εφαρμογή της νομιμότητας, η συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας, η επιχειρησιακή δυνατότητα των αρμόδιων υπηρεσιών και ο σεβασμός στις κοινότητες που ζουν δίπλα στον Ακάμα, αναφέρει ο Δήμος στην ανακοίνωση του.

Ο Δήμος Ακάμα επισημαίνει ότι κάθε θέση για την περιοχή πρέπει να απαντά καθαρά στα ακόλουθα ερωτήματα: Σε περίπτωση μεγάλης πυρκαγιάς, πώς θα διασφαλιστεί η άμεση πρόσβαση πυροσβεστικών και σωστικών συνεργείων; Πώς θα γίνει με ασφάλεια η έγκαιρη εκκένωση επισκεπτών από τη Χερσόνησο; Πώς θα ελεγχθεί στην πράξη η ανεξέλεγκτη πρόσβαση ιδιωτικών οχημάτων; Πώς θα προστατευθούν οι ευαίσθητοι οικότοποι και τα είδη από διάβρωση, όχληση, παράνομη στάθμευση και συσσώρευση πιέσεων; Ποια είναι η εφαρμόσιμη εναλλακτική πρόταση όσων απορρίπτουν κάθε αναλογικό και τεκμηριωμένο διαχειριστικό μέτρο;

Ο Ακάμας χρειάζεται προστασία, αλλά πραγματική προστασία, καταλήγει η ανακοίνωση. Η ευθύνη για τον Ακάμα δεν είναι θεωρητική. Είναι πρακτική, καθημερινή και άμεση. Και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, απαιτείται καθαρή πολιτική απόφαση υπέρ της ζωής, της φύσης, της ασφάλειας και της σοβαρής διαχείρισης.