Συναγερμός και στην Ισπανία για πιθανό κρούσμα χανταϊού, το οποίο φέρεται να εντοπίστηκε σήμερα στην επαρχία Αλικάντε, εντείνοντας τις ανησυχίες σχετικά με την περαιτέρω εξάπλωση της νόσου. Προηγήθηκε κρούσμα και στο Ισραήλ, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται ΗΠΑ και Βρετανία.

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο υφυπουργός Υγείας της χώρας, Χαβιέρ Παδίγια, πρόκειται για μια γυναίκα στη νοτιοανατολική Ισπανία η οποία επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή της κρουαζιέρας του πλοίου MV Hondius που είχε προσβληθεί από τον ιό και πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ. Η γυναίκα παρουσιάζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη από χανταΐό.

Οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ εξετάζεται κατά πόσο υπήρξε έκθεση της γυναίκας στον ιό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

«Αν και σπάνιος, ο χανταΐός μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο. Απαιτείται στενή παρακολούθηση των ασθενών, κατάλληλη υποστήριξη και θεραπεία», τόνισε ο ΠΟΥ.

