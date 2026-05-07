Σοκ προκαλεί στον ποδοσφαιρικό κόσμο της Ισπανίας, αλλά και ευρύτερα, το παρασκήνιο που έρχεται σταδιακά στο φως γύρω από τη συμπλοκή δύο ποδοσφαιριστών της Ρεάλ Μαδρίτης, σε μια υπόθεση που εξελίσσεται σε μία από τις σοβαρότερες εσωτερικές κρίσεις που καλείται να διαχειριστεί ο σύλλογος.

Όπως αποκαλύπτουν τα κορυφαία ισπανικά ΜΜΕ, το πρωί της Πέμπτης (7/5) ο Φεντερίκο Βαλβέρδε όταν εμφανίστηκε στα αποδυτήρια της Ρεάλ κατηγόρησε τον Ορελιέν Τσουαμενί ότι αυτός διέρρευσε στον Τύπο το επεισόδιο που είχαν οι δύο ποδοσφαιριστές στην προπόνηση της Τετάρτης.

Ο Βαλβέρδε ήταν σε έξαλλη κατάσταση και αρνήθηκε μάλιστα να δώσει το χέρι στον συμπαίκτη του με τους δύο ποδοσφαιριστές να βγαίνουν κανονικά για προπόνηση.

Εκεί τα πράγματα ξέφυγαν τελείως, με ανθρώπους που είχαν εικόνα να τονίζουν στα ΜΜΕ ότι «τα όσα συνέβησαν στην προπόνηση ήταν… αηδιαστικά». Οι δύο ποδοσφαιριστές από τα πρώτα λεπτά το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν ποιος θα κάνει το πιο σκληρό τάκλιν στον άλλον!

Κι όλα αυτά με τον προπονητή της Ρεάλ Άλβαρο Αρμπελόα και τους συνεργάτες του να είναι απλοί παρατηρητές χωρίς να κάνουν καμία παρατήρηση στους δύο ποδοσφαιριστές τους οποίους και έπρεπε να στείλουν στα αποδυτήρια.

Τσουαμενί και Βαλβέρδε πέρα από τάκλιν επιδόθηκαν και σε ατελείωτο trash talking κι όταν η προπόνηση τελείωσε ήρθε η έκρηξη.

Ο Βαλβέρδε συνέχιζει να επιτίθεται φραστικά στον Γάλλο συμπαίκτη του, με τον Τσουασμενί να του ζητά να σταματήσει για το καλό της ομάδας.

Ο Ουρουγουανός ωστόσο συνέχισε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, με τον Τσουαμενί να χάνει την ψυχραιμία του και να τον βγάζει… νοκ άουτ με μία γροθιά!

Το χτύπημα ήταν τόσο δυνατό που ο Βαλβέρδε έπεσε στο πάτωμα των αποδυτηρίων (εκεί προκλήθηκε το βαθύ σχίσιμο στο πρόσωπο) έχοντας χάσει τις αισθήσεις του και προκαλώντας πανικό στους συμπαίκτες του!

Αμέσως έτρεξαν κοντά του μέλη του ιατρικού τιμ που τον μετέφεραν με το ειδικό καροτσάκι στο ιατρείο του συλλόγου κι αφού ανέκτησε τις αισθήσεις του τον οδήγησαν σε κοντινό νοσοκομείο προκειμένου να γίνουν ράμματα.

Ο Τσουαμενί αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο μόνος του, λίγο μετά την άφιξη του γενικού διευθυντή Χοσέ Άνχελ Σάντσεθ ο οποίος ενημερώθηκε για ότι είχε συμβεί και ενημέρωσε τον Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος ανακοίνωσε οτι και οι δύο κλήθηκαν σε απολογία.

Ο Βαλβέρδε για μία εβδομάδα δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί (από τη στιγμή που έκανε ράμματα στο πρόσωπο) ωστόσο θεωρείται σίγουρο ότι θα μείνει εκτός αποστολής και ο Τσουαμενί με την καριέρα και των δύο στη Ρεάλ να κρέμεται από μια κλωστή.

