Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026 αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, με την Bank of America να εκτιμά ότι ο αντίκτυπός του θα ξεπεράσει τα όρια του αθλητισμού και θα επεκταθεί στην παγκόσμια οικονομία, την τεχνολογία και την κοινωνία.

Σύμφωνα με την ομάδα Thematic Investing της Bank of America, το FIFA World Cup 2026 θα εξελιχθεί σε παγκόσμιο οικονομικό και τεχνολογικό γεγονός, σε μια περίοδο κατά την οποία ο αθλητισμός αποκτά ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα ως βιομηχανία, επενδυτικό πεδίο και μέσο διεθνούς επιρροής.

Η διοργάνωση θα αρχίσει στις 11 Ιουνίου 2026 και θα φιλοξενηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Για πρώτη φορά θα συμμετάσχουν 48 εθνικές ομάδες, ενώ θα διεξαχθούν 104 αγώνες σε 16 πόλεις.

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για περισσότερους από 6 δισεκατομμύρια ανθρώπους που θα αλληλεπιδράσουν με τη διοργάνωση, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 75% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η συνολική προσέλευση στα γήπεδα εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 6,5 εκατομμύρια φιλάθλους, σχεδόν διπλάσια από κάθε προηγούμενο Μουντιάλ.

Η Bank of America παρουσιάζει τον αθλητισμό ως μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες διεθνώς. Το 2025, η παγκόσμια αθλητική βιομηχανία παρήγαγε έσοδα 2,3 τρισ. δολαρίων, μέγεθος που θα την κατέτασσε ως τη δέκατη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο αν ήταν χώρα. Μέχρι το 2030, η αγορά αναμένεται να φθάσει τα 3,7 τρισ. δολάρια.

Ειδικά για το World Cup 2026, μελέτη της FIFA και του WTO εκτιμά ότι η διοργάνωση μπορεί να προσθέσει περίπου 41 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο ΑΕΠ και να δημιουργήσει περισσότερες από 800.000 θέσεις εργασίας. Περίπου 185.000 από αυτές εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι κλάδοι που αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερο περιλαμβάνουν τις αερομεταφορές, τον τουρισμό, τα ξενοδοχεία, την εστίαση, την αθλητική ένδυση, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις streaming πλατφόρμες και τις online στοιχηματικές υπηρεσίες.

Η διοργάνωση του 2026 χαρακτηρίζεται ήδη από την Bank of America ως το πρώτο AI World Cup, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σχεδόν σε κάθε επίπεδο.

Σύμφωνα με την έκθεση, κάθε ομάδα θα χρησιμοποιεί συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που θα αναλύουν εκατοντάδες εκατομμύρια δεδομένα και περισσότερους από 2.000 δείκτες απόδοσης σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν ψηφιακά δίδυμα γηπέδων, αυτόνομα οχήματα, ρομπότ, data centers και υπολογιστικά συστήματα exascale.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι, κατά τη διάρκεια του τελικού, έως και το 7% της συνολικής παγκόσμιας διαδικτυακής κίνησης θα σχετίζεται με το Μουντιάλ, καθώς το κοινό μετακινείται όλο και περισσότερο από την παραδοσιακή τηλεόραση σε streaming, κινητές συσκευές και social media.

Το 2022, ο τελικός του Μουντιάλ προσέλκυσε 1,5 δισεκατομμύριο θεατές μέσα σε ένα λεπτό αγώνα, απορροφώντας το 4%-5% της παγκόσμιας διαδικτυακής κίνησης. Το 2026, η Bank of America εκτιμά ότι τα μεγέθη αυτά θα ξεπεραστούν σημαντικά.

Η έκθεση επισημαίνει ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι η πρώτη διοργάνωση στην οποία τα δεδομένα θα αποτελούν ουσιαστικά βασικό προϊόν.

Μόνο τα άμεσα δεδομένα του τουρνουά υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τα 90 petabytes, ποσότητα 45 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του 2022. Αν προστεθούν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, οι προσομοιώσεις, οι μεταδόσεις και οι κοινωνικές πλατφόρμες, η συνολική παραγωγή δεδομένων θα μπορούσε να αγγίξει τα 2 exabytes, όγκο αντίστοιχο με περίπου 45.000 χρόνια συνεχόμενου βίντεο σε ανάλυση 4K.

Στο αγωνιστικό σκέλος, αναλυτές της BofA Global Research εκτιμούν ότι η Γαλλία είναι το φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις τους, ο Kylian Mbappé αναμένεται να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ και ο Lamine Yamal κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης.

Η τεχνητή νοημοσύνη συμφωνεί εν μέρει με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, δίνοντας όμως ίσες πιθανότητες και στην Ισπανία για την κατάκτηση του Μουντιάλ.

Οι 16 πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες αντιπροσωπεύουν συνολικά οικονομική δραστηριότητα 11 τρισ. δολαρίων, πληθυσμό περίπου 130 εκατομμυρίων ανθρώπων και 33 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι διοργανώτριες χώρες ιστορικά καταγράφουν μέση αύξηση 0,4 ποσοστιαίων μονάδων στο ΑΕΠ τους το έτος που ακολουθεί το τουρνουά. Το στοιχείο αυτό ενισχύει την εκτίμηση ότι το ποδόσφαιρο έχει μετατραπεί σε εργαλείο οικονομίας, τεχνολογίας και γεωπολιτικής επιρροής.

Η Bank of America παραθέτει και σειρά εντυπωσιακών στοιχείων για τη διοργάνωση. Το ποδόσφαιρο έχει ιστορία άνω των 2.000 ετών, με μορφές του παιχνιδιού, γνωστές ως Cuju, να παίζονται στην αρχαία Κίνα. Η μεγαλύτερη προσέλευση σε αγώνα Μουντιάλ καταγράφηκε στον τελικό του 1950 ανάμεσα σε Ουρουγουάη και Βραζιλία στο Maracanã, με 173.850 θεατές.

Η αξία του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου εκτιμάται στα 746.811 δολάρια, καθώς είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από χρυσό, ενώ η αξία του έχει αυξηθεί περίπου κατά 3.000% από το 1974.

Η συνολική χρηματιστηριακή αξία των ποδοσφαιριστών των 48 ομάδων της διοργάνωσης εκτιμάται στα 18 δισ. δολάρια. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας θεωρείται η ακριβότερη, με εκτιμώμενη αξία 1,9 δισ. δολαρίων.

Οι φίλαθλοι που θα ταξιδέψουν για τη διοργάνωση εκτιμάται ότι θα διανύσουν συνολικά 66 δισεκατομμύρια αεροπορικά χιλιόμετρα, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε τρεις φορές την απόσταση μεταξύ της Γης και του ορίου του ηλιακού συστήματος.

Η έκθεση σημειώνει ακόμη ότι, εάν συνεχιστεί ο σημερινός ρυθμός πληθωρισμού στις μεταγραφές, η πρώτη μεταγραφή ποδοσφαιριστή αξίας 1 δισ. δολαρίων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί το 2031. Παράλληλα, το project RoboCup έχει θέσει ως στόχο έως το 2050 τη δημιουργία ρομποτικής ποδοσφαιρικής ομάδας ικανής να νικήσει ανθρώπινους παγκόσμιους πρωταθλητές.

Συνολικά, η Bank of America εκτιμά ότι το World Cup 2026 δεν θα είναι απλώς ένα αθλητικό γεγονός, αλλά μια παγκόσμια πλατφόρμα οικονομικής δραστηριότητας, τεχνολογικής καινοτομίας και εμπορικής επιρροής, επιβεβαιώνοντας τη νέα εποχή του ποδοσφαίρου ως βιομηχανίας παγκόσμιας κλίμακας.

