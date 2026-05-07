Επεισοδιακή ήταν η χθεσινή νύχτα στις Κεντρικές Φυλακές, όταν ένας δεσμοφύλακας πυροβόλησε προειδοποιητικά. Η Αστυνομία, έλαβε πληροφορία για πρόσωπο που περιφερόταν ύποπτα.

Οι πυροβολισμοί ήταν δύο και δεν ήταν προς την κατεύθυνση του εν λόγω προσώπου, συνεπώς δεν προέκυψε οποιοσδήποτε τραυματισμός.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 9:35μ.μ. και μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο όπου τον εντόπισαν και διαπιστώθηκε ότι βρίσκεται παράνομα στη Δημοκρατία.

Ο ίδιος φέρεται να τους ανέφερε ότι ήρθε από τα κατεχόμενα και πως επιθυμεί να ζητήσει άσυλο στις ελεύθερες περιοχές. Ακολούθως μεταφέρθηκε στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Πουρνάρα στην Κοκκινοτριμυθιά.

