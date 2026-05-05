Κατάδικος ηλικίας 81 ετών που κρατείτο στις Κεντρικές Φυλακές και ο οποίος εξέτιε ποινή φυλάκισης έξι ετών για αδικήματα σεξουαλικής φύσεως, απεβίωσε απόψε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Ο εν λόγω κατάδικος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και υποβαλλόταν σε τακτική αιμοκάθαρση.

Σήμερα, περί ώρα 18:45, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου γύρω στις 22:20 κατέληξε.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Αστυνομία, ενώ ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του, θα διαπιστωθούν μετά τη νενομισμένη νεκροψία που θα διενεργηθεί επί της σορού.