Διευκρινίσεις σχετικά με πρόσφατη δήλωση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν παρείχε εκπρόσωπος του γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζοντας ότι δεν στρέφεται κατά της Τουρκία.

Ερωτηθείς από τουρκικό μέσο ενημέρωσης για την αναφορά του κ. Μακρόν στην Αθήνα, σύμφωνα με την οποία η Γαλλία θα βρίσκεται στο πλευρό της Ελλάδα σε περίπτωση επίθεσης, ο εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι η δήλωση αυτή δεν αφορούσε καμία συγκεκριμένη χώρα.

Ο Γάλλος εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι όταν η Τουρκία χτυπήθηκε από πυραύλους με προέλευση από το Ιράν η Γαλλία εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς την Άγκυρα.

