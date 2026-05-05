Τη θέση ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει το «δικαίωμα ύπαρξης» του ψευδοκράτους επανέλαβε ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Όπως υποστήριξε, τα συμφέροντα της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο δεν πρόκειται να εξαρτηθούν από την έγκριση άλλων.

Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, ο Μπαχτσελί ισχυρίστηκε ότι «η Ελλάδα με μαξιμαλιστικές απαιτήσεις δεν παράγει δίκαιο. Η ελληνοκυπριακή διοίκηση δεν αποκτά νομιμοποίηση μιλώντας εξ ονόματος όλου του νησιού».

«Οι προσπάθειες του Ισραήλ να μετατρέψει τις ανησυχίες ασφάλειας σε περιφερειακή εχθρότητα προς την Τουρκία δεν οδηγούν σε μόνιμη ειρήνη. Όσοι προσπαθούν να κατευθύνουν την περιοχή με στενά συμφέροντα, ανοίγουν νέους κινδύνους για όλους», πρόσθεσε.

Ο Μπαχτσελί υποστήριξε ότι «το Κυπριακό πρέπει να αξιολογείται σε αυτό το πλαίσιο. Η Κύπρος δεν είναι απλώς ένα διαπραγματευτικό θέμα, αλλά ζήτημα στρατηγικού βάθους, θαλάσσιων ζωνών, ύπαρξης των Τουρκοκυπρίων και ιστορικής μνήμης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η αγορά γης, η ξένη ιδιοκτησία και οι οικονομικές μεταβολές στο νησί δεν είναι απλές εμπορικές πράξεις. Η γη είναι κυριαρχία, ασφάλεια και μέλλον».

«Η δημογραφική ισορροπία και η οικονομική ανεξαρτησία της τδβκ είναι εθνικό ζήτημα. Η Τουρκία δεν θα αφήσει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων στη βούληση άλλων. Η ασφάλεια, η κυριαρχία και το μέλλον τους δεν μπορούν να αφεθούν σε αυταπάτες ή εξωτερικές πιέσεις», είπε.

Όπως είπε ο ίδιος αναφερόμενος στο ψευδοκράτος «η Τουρκία θα προστατεύσει το δικαίωμα ύπαρξης της τδβκ, δεν θα εξαρτήσει τα συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο από την έγκριση άλλων και δεν θα επιτρέψει τη διάβρωση της ισορροπίας στο Αιγαίο».

Αναφερόμενος στις συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο, είπε ότι οι κινήσεις της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ πρέπει να παρακολουθούνται, υποστηρίζοντας ότι αν στοχεύουν στην «περικύκλωση της Τουρκίας», δεν θα μείνουν αναπάντητες.

Για τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «έχει παρασυρθεί από ναπολεόντειες φιλοδοξίες», κάτι που, όπως είπε, δεν συμβάλλει στη σταθερότητα.

«Αν η Γαλλία γίνει εργαλείο αντιτουρκικών σχεδιασμών, θα ζημιωθούν η ειρήνη στην περιοχή, η ευρωπαϊκή ασφάλεια και το κύρος της ίδιας της Γαλλίας», υποστήριξε.

Ο Μπαχτσελί είπε ακόμη πως «το ότι η Τουρκία είναι υπέρ της ειρήνης δεν σημαίνει ότι θα παραμείνει σιωπηλή απέναντι σε τετελεσμένα σε βάρος της στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Με βάση την αρχή ‘ειρήνη στην πατρίδα, ειρήνη στον κόσμο’, η εξωτερική μας πολιτική δεν υπήρξε χώρα που αναζητά εντάσεις».

ΚΥΠΕ