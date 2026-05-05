Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει υπόθεση ξυλοδαρμού 17χρονου με αυτίσμο, με τη μητέρα του να συγκλονίζει με τη δήλωση πως ξυλοκοπήθηκε άγρια από έναν 25χρονο στη Νέα Φιλαδέλφεια για ένα σπρώξιμο.

Η ίδια, μιλώντας σε αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο 17χρονος γιος της με σπασμένη γνάθο, σπασμένο το κόκαλο του ματιού και αιμάτωμα στο κεφάλι από τα χτυπήματα του 25χρονου, τονίζει: «Μου σακάτεψε τα παιδιά!».

«Περιμένω στο χειρουργείο, και τα άλλα δύο παιδιά μου είναι στο σπίτι με τον ψυχολόγο», δήλωσε η ίδια. Περιγράφοντας το τι συνέβη μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του γιου της, ανέφερε: «Αντίκρισα τα παιδιά μου που αιμορραγούσαν και τα δύο. Η άλλη (σ.σ.: η μικρή κόρη της) ήταν σε πανικό, ο γιος μου λιποθύμησε πάνω από 5-6 φορές». Για τη μεγάλη κόρη της σημείωσε «τη βρήκα λιπόθυμη με τα αίματα» καθώς «έχει σπασμένη μύτη».

«Όλα ξεκίνησαν από ένα σπρώξιμο»

Μιλώντας για το τι συνέβη στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ίδια δήλωσε ότι τα παιδιά της ήταν στη συναυλία της Λένας Ζευγαρά και όλα ξεκίνησαν από ένα σπρώξιμο.

«Η κοπέλα (σ.σ.: του 25χρονου) χαστούκισε τη μεγάλη κόρη μου, μπήκε στη μέση η μικρή να τους χωρίσει», δήλωσε αρχικά η μητέρα των παιδιών που ξυλοκοπήθηκαν και πρόσθεσε: «Δίνει την πρώτη μπουνιά ο νταής και σπάει τη μύτη (σ.σ.: της μεγάλης κόρης της). Φωνάζει ο μικρός, οι αδερφές του του λένε “πήγαινε φώναξε τη μαμά” και την ώρα που φεύγει το παιδί το κυνηγάει, του δίνει την μπουνιά από πίσω και μετά του δίνει τις δύο μπουνιές στο πρόσωπο. Ένα παιδί 16 ετών με αυτισμό».

«Η κόρη μου η μικρή είναι 1,60 ύψος, κι αυτός είναι 1,90, και ο πιτσιρικάς είναι 1,63», σημείωσε η μητέρα, αποκαλύπτοντας ότι ο 25χρονος έσπασε τα γυαλιά του γιου της, «έσπασε όλη τη γνάθο τη δεξιά και θα μπουν λάμες, και στο πάνω από το δεξί μάτι έχει σπάσει το κόκαλο και έχει και αιμάτωμα στο μάτι».

«Τον μικρό προσπαθώ να τον ηρεμήσω από το Σάββατο. Δεν είναι μόνο το θέμα του τραυματισμού, είναι και το ψυχολογικό. Γιατί, καταλαβαίνετε, ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού με ΔΕΠΥ πώς μπορώ να το διαχειριστώ», ανέφερε η ίδια και τόνισε: «Μιλάω για όλες τις μάνες ώστε να μη βρεθούν στη θέση τη δική μου. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει».

«Εύχομαι να είναι το δικό μου το παιδί το τελευταίο! Να είμαι η τελευταία μάνα που ήρθε και αντιμετώπισε τέτοιο περιστατικό. Εύχομαι να είναι καλά τα παιδιά, κι αυτός (σ.σ.: ο 25χρονος) να κάτσει και να αναρωτηθεί τι έχει κάνει» σημείωσε, καταλήγοντας, η μητέρα του 17χρονου.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν το Σάββατο (2/5) στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου πραγματοποιούνταν τοπικό πανηγύρι στην κεντρική πλατεία. Ο 17χρονος βρισκόταν εκεί με τις δύο αδελφές του, ηλικίας 20 και 23 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία από τις αδελφές έσπρωξε κατά λάθος τη 20χρονη σύντροφο του 25χρονου, η οποία αντέδρασε έντονα, βρίζοντας και χτυπώντας την κοπέλα, και στη συνέχεια ο νταής γρονθοκόπησε τον 17χρονο.

Το ζευγάρι τράπηκε σε φυγή, ωστόσο οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας κατάφεραν μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες εναντίον αδύναμου ατόμου, καθώς ο 17χρονος είναι μαθητής ειδικού σχολείου.

iefimerida.gr