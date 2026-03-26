Η ΔΕΠΥ είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή, η οποία επηρεάζει περίπου το 7% των παιδιών και το 3% των ενηλίκων, αναφέρει ο Σύνδεσμος Στήριξης Ατόμων με Ελλειμματική Προσοχή με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (Σύνδεσμος ΔΕΠΥ Κύπρου).

Σε ανακοίνωσή του, στο πλαίσιο διαφημιστικής εκστρατείας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, με το μήνυμα «Ας μιλήσουμε ανοιχτά για τη ΔΕΠΥ». ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι «ένα άτομο με ΔΕΠΥ μπορεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες στη συγκέντρωση, να αποσπάται εύκολα, ενώ ενδέχεται να παρουσιάζει απροσεξία, υπερκινητικότητα και παρορμητικότητα».

Η ΔΕΠΥ δεν θεραπεύεται, ωστόσο είναι διαχειρίσιμη, μέσα από κατανόηση, κατάλληλη υποστήριξη και καθοδήγηση από εξειδικευμένους επαγγελματίες, σημειώνεται.

Ο Σύνδεσμος εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς το Υπουργείο Υγείας για την ουσιαστική κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες παιδιών και ενηλίκων με ΔΕΠΥ. Παράλληλα, αναφέρει πως αναγνωρίζει τη σημασία της έγκυρης ενημέρωσης του κοινού και της ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης γύρω από τη ΔΕΠΥ, καθώς και τη στήριξη των δράσεων του Συνδέσμου μέσω της προώθησης της διαφημιστικής εκστρατείας «Ας μιλήσουμε ανοιχτά για τη ΔΕΠΥ».

«Η συμπεριληπτική κοινωνία δεν αποτελεί απλώς ένα σύνθημα. Αποτελεί το αποτέλεσμα ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ φορέων, που συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας κατανόησης, αποδοχής και στήριξης», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ