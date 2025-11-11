Ασύλληπτη αγριότητα και μένος επέδειξαν πέντε ομοεθνείς της 30χρονης Victory Osarumen Thompson από τη Νιγηρία, ανάμεσά τους και οι τρεις συγκάτοικοί της, οι οποίες φέρονται να τη χτύπησαν με σκουπόξυλο μέχρι θανάτου, μέσα στο διαμέρισμα που νοίκιαζαν μόλις μία εβδομάδα στον Ποταμό Γερμασόγειας. Οι τρεις ύποπτες γυναίκες, που συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν χθες ενώπιον Δικαστηρίου, τέθηκαν υπό οκταήμερη κράτηση. Στο κάδρο του φόνου εκ προμελέτης τοποθετείται και ένα φιλικό ζευγάρι από τη Νιγηρία, το οποίο, επίσης, φέρεται να άσκησε βία στο θύμα, ενώ πριν εγκαταλείψει το διαμέρισμα, πήρε μαζί και το κινητό της 30χρονης.

Όσα παρουσιάστηκαν στο Δικαστήριο κατά τη διαδικασία του αιτήματος προσωποκράτησης των 3 υπόπτων προκαλούν ανατριχίλα. Ο ανακριτής ανέφερε ότι το θύμα ξυλοκοπήθηκε με μένος, ενώ το σκουπόξυλο, που βρέθηκε σπασμένο, αποτελεί τεκμήριο της απερίγραπτης βιαιότητας.

Το φονικό τοποθετείται χρονικά προχθές Κυριακή, μεταξύ 5 και 10 το πρωί. Από τις γραπτές καταθέσεις των τριών γυναικών προκύπτει ότι η 35χρονη ύποπτη και συγκάτοικός τους, ήταν αυτή που επιτέθηκε στην άτυχη 30χρονη με το σκουπόξυλο. Επίσης, φαίνεται πως το θύμα δέχθηκε βάναυσο ξυλοδαρμό σε δωμάτιο και, ακολούθως, μεταφέρθηκε από τις ύποπτες σε άλλο χώρο, όπου και ξεψύχησε αβοήθητο. Όπως έγραψε και σε προχθεσινό δημοσίευμα ο «Φ», ένοικοι γειτονικών διαμερισμάτων ανέφεραν σε καταθέσεις τους ότι τα ξημερώματα της Κυριακής άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα όπου διέμεναν τέσσερις γυναίκες από τη Νιγηρία.

Την ξυλοκόπησαν, καθάρισαν τον χώρο και πήγαν ύπνο

Οι τρεις ύποπτες γυναίκες προέβαλαν παρόμοιους ισχυρισμούς ενώπιον των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού, σχετικά με τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο της 30χρονης. Όπως είπαν, διαμένουν στο διαμέρισμα την τελευταία εβδομάδα όλες μαζί και πως όπως ασκούν πορνεία. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, αναχώρησαν από το διαμέρισμα γύρω στα μεσάνυχτα, αφήνοντας το θύμα μόνο. Επέστρεψαν γύρω στις 5 τα ξημερώματα από κλαμπ της Λεμεσού, συνοδευόμενες από ένα ακόμη φιλικό ζευγάρι. Τότεν εντόπισαν το θύμα σε έξαλλη κατάσταση και υπέθεσαν ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών, προσπαθώντας να το ηρεμήσουν. Κατά την προσπάθεια περιορισμού της, άσκησαν βία.

Η 1η ύποπτη, ηλικίας 24 ετών, ανέφερε ότι είχε στενή σχέση με το θύμα, καθώς διέμεναν μαζί στη Λευκωσία, όπου το θύμα έκανε χρήση διαφόρων ναρκωτικών ουσιών. Τις τελευταίες ημέρες είχαν μετακομίσει στη Λεμεσό και διέμεναν στο διαμέρισμα στη Γερμασόγεια. Υποστήριξε ότι προσπάθησε να την ηρεμήσει, ωστόσο, το θύμα τη δάγκωσε και αντέδρασε. Όπως είπε, τη χτύπησε με τα χέρια της, ενώ η 2η ύποπτη, ηλικίας 35 ετών, τη χτύπησε με σκουπόξυλο. Παρών ήταν και το φιλικό ζευγάρι από τη Νιγηρία, που, επίσης, επιχείρησε να την ηρεμήσει και άσκησε βία στο θύμα. Η 24χρονη ισχυρίστηκε ότι όταν το θύμα έχασε τις αισθήσεις του, υπέθεσε ότι αποκοιμήθηκε και τότε εκείνη καθάρισε τον χώρο από τα αίματα. Όταν αντιλήφθηκε ότι η 30χρονη δεν ανταποκρινόταν, ειδοποίησε το ασθενοφόρο, το οποίο έφτασε στο σημείο μαζί με την Αστυνομία.

Σε γραπτή κατάθεση που έδωσε η 35χρονη (2η ύποπτη) ανέφερε ότι τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, είδε το θύμα να κάνει χρήση ναρκωτικών και στη συνέχεια εγκατέλειψε την κατοικία μαζί με την 1η και 3η ύποπτη, όπου μετέβησαν σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Επιστρέφοντας στο διαμέρισμα, το θύμα ήταν εκτός ελέγχου και δεν αντιλαμβανόταν τι έκανε. Όταν αυτή μετέβη στο δωμάτιό της, το θύμα την πλησίασε και της επιτέθηκε, δαγκώνοντάς την στο πόδι. Η 1η ύποπτη επενέβη και προσπάθησε να περιορίσει την 30χρονη, ενώ, όπως ισχυρίστηκε, αυτή πήρε ένα σκουπόξυλο, με το οποίο άρχισε να χτυπά το θύμα, ακόμα και όταν αυτό έσπασε. Στο δωμάτιο μετέβη και το φιλικό ζευγάρι, που άσκησε, επίσης, βία στο θύμα για να το ηρεμήσει. Η 30χρονη έχασε τις αισθήσεις της, ενώ το ζευγάρι εγκατέλειψε το διαμέρισμα. Στη συνέχεια, η 35χρονη υποστήριξε ότι κοιμήθηκε και αργότερα η 1η ύποπτη την ξύπνησε και της είπε ότι το θύμα δεν είχε αισθήσεις.

Σε ανακριτική κατάθεση από την 3η ύποπτη (δεύτερη 24χρονη), αυτή ανέφερε τα ίδια γεγονότα, ότι δηλαδή, είχε μεταβεί μαζί με τις ύποπτες και ένα ακόμη άτομο σε κλαμπ στη Λεμεσό και περίπου στις 5 τα ξημερώματα, αφού επέστρεψαν στο διαμέρισμά τους, αυτή ήταν σε κατάσταση μέθης και πήγε να κοιμηθεί. Σε κάποια στιγμή, ξύπνησε και είδε τη 2η ύποπτη (35χρονη) να χτυπά το θύμα με ράβδο, ενώ η 1η ύποπτη τη χαστούκιζε. Ζήτησε να σταματήσουν και προσπάθησε με ένα σύρμα που βρήκε στο μέρος να δέσει τα χέρια του θύματος, το οποίο αντιδρούσε και ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Υποστήριξε, ακόμη, ότι το θύμα προσπάθησε να τη δαγκώσει αφού απελευθερώθηκε από το σύρμα και τότε αυτή επέστρεψε στο σαλόνι, όπου και κοιμήθηκε ξανά.

Αναζητούνται δύο ακόμη πρόσωπα

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού αναζητούν ακόμη δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό. Μόλις επιβεβαιωθούν τα στοιχεία τους, θα εκδοθούν εντάλματα σύλληψης. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τους ανακριτές να έχουν ήδη λάβει πολλά τεκμήρια, ανάμεσά τους το σπασμένο σκουπόξυλο, τα οποία στάλθηκαν για επιστημονικές εξετάσεις. Παράλληλα, θα παραληφθούν βίντεο από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και θα εκδοθούν διατάγματα για την αποκάλυψη τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και ιδιωτικών συνομιλιών των υπόπτων.

Από τη νεκροτομή που διενήργησαν οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου, διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος της 30χρονης προήλθε από κρανιοεγκεφαλική κάκωση σε συνδυασμό με πολλαπλές κακώσεις σώματος, οι οποίες προκλήθηκαν από θλων όργανο, πιθανότατα το σπασμένο σκουπόξυλο που εντοπίστηκε στη σκηνή του εγκλήματος. Αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, τα οποία θα ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.