Βάναυσα κτυπήματα με σκουπόξυλο φαίνεται να δέχθηκε η 30χρονη Victory Osarumen Thompson, η οποία βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στη Γερμασόγεια το πρωί της Κυριακής. Ύποπτες για τον φόνο της 30χρονης συνελήφθησαν οι τρεις γυναίκες ομοεθνείς της, οι οποίες διέμεναν μαζί της στο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των τριών ύποπτων γυναικών, το θύμα ήταν σε έξαλλη κατάσταση όταν επέστρεψαν τα ξημερώματα, άρχισε να τους επιτίθεται και οι ύποπτες προσπάθησαν να την περιορίσουν, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Οι τρεις γυναίκες οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για αίτημα προσωποκράτησης τους, με τους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού να διερευνούν σε βάρος τους αδικήματα που αφορούν φόνο εκ προμελέτης και συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, ενώ για τη 35χρονη ύποπτη διερευνάται το αδίκημα της παράνομης παραμονής. Οι ανακριτές αιτήθηκαν την κράτηση τους για περίοδο οκτώ ημερών, με τους δικηγόρους τους να μην φέρουν ένσταση. Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα και διέταξε την κράτησή τους.

Οι τρεις ύποπτες γυναίκες προέβαλαν παρόμοιους ισχυρισμούς ενώπιον των ανακριτών σχετικά με τα γεγονότα που οδήγησαν στο θάνατο της 30χρονης. Όπως είπαν, διαμένουν στο διαμέρισμα την τελευταία εβδομάδα όλες μαζί, όπου, όπως ισχυρίστηκαν, ασκούν πορνεία.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, αναχώρησαν από το διαμέρισμα γύρω στα μεσάνυχτα, αφήνοντας το θύμα μόνο. Επέστρεψαν γύρω στις 5 τα ξημερώματα, συνοδευόμενες από ένα ακόμη φιλικό ζευγάρι. Τότε εντόπισαν το θύμα σε έξαλλη κατάσταση και υπέθεσαν ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών, προσπαθώντας να το ηρεμήσουν.Κατά την προσπάθεια περιορισμού της, άσκησαν βία.

Η 1η ύποπτη, ηλικίας 24 ετών, ανέφερε ότι είχε στενή σχέση με το θύμα, καθώς διέμεναν μαζί στη Λευκωσία, όπου το θύμα έκανε χρήση διαφόρων ναρκωτικών ουσιών. Τις τελευταίες ημέρες είχαν μετακομίσει στη Λεμεσό και διέμεναν στο διαμέρισμα στη Γερμασόγεια.

Όπως ανέφερε ο ανακριτής της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις καταθέσεις, τα μεσάνυχτα της 8–9/11 οι ύποπτες μετέβησαν σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Επιστρέφοντας στο διαμέρισμα περί ώρα 05:00, βρήκαν το θύμα σε έξαλλη κατάσταση.

Σε γραπτή κατάθεσή της, η 24χρονη (1η ύποπτη) ανέφερε ότι είχε μεταβεί μαζί με τις άλλες δύο ομοεθνείς της σε νυχτερινό κλαμπ στη Λεμεσό, ενώ το θύμα είχε παραμείνει στο διαμέρισμα που είχαν ενοικιάσει πριν από μερικές ημέρες. Στο κλαμπ, όπως είπε, συνάντησαν φιλικό τους ζευγάρι, με το οποίο αργότερα έφυγαν όλοι μαζί και με ταξί επέστρεψαν στο διαμέρισμα.

Όταν εισήλθαν στον διαμέρισμα, σύμφωνα με την κατάθεση της, είδαν την 30χρονη να συμπεριφέρεται αλλοπρόσαλλα και να επιδεικνύει επιθετική στάση προς όλους. Η 24χρονη υποστήριξε ότι το θύμα τη δάγκωσε και τότε η 35χρονη, χρησιμοποιώντας σκούποξυλο, την χτύπησε, ενώ η ίδια τη χαστούκισε με τα χέρια της.

Ανέφερε ακόμη ότι το ζευγάρι από τη Νιγηρία αντέδρασε επίσης στις ενέργειες του θύματος και την χτύπησε με τα χέρια τους. Στη συνέχεια, όπως είπε, εγκατέλειψε το διαμέρισμα, παίρνοντας μαζί τους και το κινητό τηλέφωνο της 30χρονης.

Όταν το θύμα έχασε τις αισθήσεις του, σύμφωνα με την 24χρονη, εκείνη καθάρισε τον χώρο από τα αίματα και όταν αντιλήφθηκε ότι η 30χρονη δεν ανταποκρινόταν, ειδοποίησε το ασθενοφόρο, το οποίο έφτασε στο σημείο μαζί με την Αστυνομία .

Σε γραπτή κατάθεση που έδωσε στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού, με τη βοήθεια διερμηνέα, η 35χρονη (2η ύποπτη) ανέφερε ότι τα μεσάνυχτα της 09/11/2025 είδε το θύμα να κάνει χρήση ναρκωτικών και στη συνέχεια εγκατέλειψε την κατοικία μαζί με την 1η και 3η ύποπτη, όπου μετέβησαν σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Επιστρέφοντας στην κατοικία, το θύμα ήταν εκτός ελέγχου και δεν αντιλαμβανόταν τι έκανε. Όταν αυτή μετέβη στο δωμάτιό της, το θύμα την πλησίασε και της επιτέθηκε, δαγκώνοντας την στο πόδι. Η 1η ύποπτη επενέβη και προσπάθησε να περιορίσει το θύμα. Η 2η ύποπτη παρέλαβε ένα σκουπόξυλο, με το οποίο άρχισε να χτυπά το θύμα ακόμα και όταν αυτό έσπασε. Στο δωμάτιο μετέβη και το φιλικό ζευγάρι, που άσκησε επίσης βία στο θύμα για να το ηρεμήσει.

Στη συνέχεια η 2η ύποπτη κοιμήθηκε και αργότερα η 1η ύποπτη την ξύπνησε και της είπε ότι το θύμα δεν είχε αισθήσεις.

Σε ανακριτική κατάθεση από την 3η ύποπτη (δεύτερη 24χρονη), αυτή ανέφερε ότι μετέβη μαζί με τις ύποπτες και ένα ακόμη άτομο σε κλαμπ στη Λεμεσό και περίπου στις 05:00, αφού επέστρεψαν στο διαμέρισμα τους και αυτή ήταν σε κατάσταση μέθης και πήγε να κοιμηθεί . Σε κάποια στιγμή, ξύπνησε και είδε τη 2η ύποπτη (35χρονη) να χτυπά το θύμα με ράβδο, ενώ η 1η ύποπτη την χαστούκιζε. Ζήτησε να σταματήσουν και προσπάθησε με ένα σύρμα που βρήκε στο μέρος να δέσει τα χέρια του θύματος, το οποίο αντιδρούσε και ήταν σε έξαλλη κατάσταση.

Να σημειωθεί ότι αναζητούνται ακόμη δύο πρόσωπα, για τα οποία αναμένεται να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης μόλις εξακριβωθούν τα στοιχεία τους.

Για την υπόθεση αναμένεται να ληφθούν άλλες 53 καταθέσεις ενώ παραλήφθηκε μεγάλος αριθμός τεκμηρίων μεταξωτά των οποίων και το σπασμένο σκουπόξυλο, τεκμήρια που θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις.