Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για αίτημα προσωποκράτησής τους, αναμένεται να οδηγηθούν γύρω στις 11:00 το πρωί σήμερα, οι τρεις γυναίκες από τη Νιγηρία, οι οποίες συνελήφθησαν χθες για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης της 30χρονης ομοεθνούς τους, Victory Osarumen Thompson.

Στα χέρια των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού βρίσκονται πειστήρια και μαρτυρίες που, φαίνεται να αντικρούουν τους ισχυρισμούς των τριών υπόπτων.

Την ίδια ώρα έγκυρες πληροφορίες του philenews, αναφέρουν ότι οι τρεις γυναίκες φέρονται να καθάρισαν τον χώρο και το σημείο όπου ξεψύχησε η 30χρονη, καθώς υπήρχαν αίματα, ενώ στη συνέχεια ενημέρωσαν την Υπηρεσία Ασθενοφόρων. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο διαμέρισμα επικρατούσε ακαταστασία, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να είχε γίνει και χρήση ουσιών.

Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο, οι ανακριτικές Αρχές διαθέτουν μαρτυρίες από ενοίκους γειτονικών διαμερισμάτων, οι οποίοι ανέφεραν ότι τα ξημερώματα της Κυριακής άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα όπου διέμεναν οι τέσσερις γυναίκες από τη Νιγηρία. Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τέσσερις γυναίκες είχαν διασκεδάσει σε μπαράκι της περιοχής και επέστρεψαν στο διαμέρισμα γύρω στις 5 τα ξημερώματα.

Οι γυναίκες φέρονται να διέμεναν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα τις τελευταίες τέσσερις ημέρες. Το θύμα βρισκόταν νόμιμα στην Κύπρο, όπως και οι δύο από τις ύποπτες. Η τρίτη διαπιστώθηκε ότι βρίσκεται παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Οι ανακριτές ανέμεναν τα πρώτα αποτελέσματα από την αυτοψία που διενήργησαν οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου, τα οποία επιβεβαίωσαν ότι ο θάνατος της γυναίκας οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με τις εξετάσεις, η 30χρονη φέρει κακώσεις σε διάφορα μέρη του σώματος της.

Στο πλαίσιο αξιολόγησης μαρτυριών και στοιχείων συνελήφθησαν δύο 24χρονες και μία 35χρονη, όλες ομοεθνείς μεταξύ τους. Οι τρεις συλληφθείσες ανακρίθηκαν και προέβαλαν διάφορους ισχυρισμούς, οι οποίοι διερευνώνται.

Σε δηλώσεις του στη σκηνή του φονικού, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής και Εκπρόσωπος Τύπου της ΑΔΕ Λεμεσού, Λευτέρης Κυριακού, ανέφερε ότι «γύρω στις 11 το πρωί ενημερωθήκαμε από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων για κλήση σε διαμέρισμα στην περιοχή του Ποταμού Γερμασόγειας, όπου εντοπίστηκε γυναίκα περίπου 30 ετών, η οποία δεν είχε τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρή».

Η νενομισμένη νεκροτομή θα διενεργηθεί σήμερα από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου.