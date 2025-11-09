Σε συναγερμό τέθηκε η Αστυνομία στη Λεμεσό, γύρω στις 10:30 το πρωί, μετά τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή της παραλιακής Γερμασόγειας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα είναι 30χρονη αλλοδαπή αφρικανικής καταγωγής και φέρει τραύματα στο πρόσωπο, γεγονός που στρέφει τις έρευνες προς το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Στη σκηνή έσπευσαν άμεσα μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού για τη λήψη καταθέσεων και την εξέταση του χώρου, προκειμένου να συλλεχθούν τεκμήρια. Στο σημείο αναμένονται για αυτοψία και περαιτέρω έρευνα οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου.

Παράλληλα, ανακρίνονται πρόσωπα που φαίνεται να διέμεναν μαζί με την άτυχη γυναίκα, με στόχο να ριχθεί φως στις συνθήκες του περιστατικού.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.