Ανατροπές έφεραν οι βουλευτικές εκλογές, χωρίς ωστόσο, να οδηγήσει σε κατάρρευση του κομματικού συστήματος, αν και το αποτέλεσμα έθεσε εκτός Βουλής παλιούς παίκτες. Αυτό που κράτησε όρθιους τους παραδοσιακούς, ήταν γιατί κατάφεραν να λειτουργήσει ο «κομματικός πατριωτισμός». Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ΑΚΕΛ, ακόμη και το ΔΗΚΟ απέδειξαν ότι διαθέτουν απόθεμα και δυνατή εκλογική βάση.

Την ίδια ώρα, το ΕΛΑΜ, είναι το μόνο κόμμα, που έχει σημαντική αύξηση ποσοστών ( 4%) και εδραιώνεται στη τρίτη θέση και προφανώς και θα αναζητήσει ρόλο και λόγο στη Βουλή και στο πολιτικό σκηνικό. Εξασφάλισε 40.567 ψήφους και ποσοστό 10,9%.

Η κανονικοποίηση της ακροδεξιάς, η οποία «εμβολιάσθηκε» από μια μερίδα της λεγόμενης λαϊκής δεξιάς, αποτελεί μια εξέλιξη, που αποτυπώθηκε και στην κάλπη. Αυτό, πάντως, δεν απασχόλησε, ως φαίνεται, τα υπόλοιπα κόμματα και τώρα θα το αντιμετωπίσουν πιο έντονα στη συνέχεια.

Αυτές οι εκλογές, λοιπόν, έφεραν μεν ανατροπές, όχι όμως κατάρρευση του κομματικού/ πολιτικού συστήματος. Η μη εκπροσώπηση στη Βουλή της ΕΔΕΚ, των Οικολόγων και της ΔΗΠΑ, διαμορφώνουν νέα δεδομένα στον λεγόμενο ενδιάμεσο χώρο ενώ η αποτυχία τους θα πρέπει να απασχολεί και την κυβέρνηση, την οποία στηρίζουν.

ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ

Τα δυο μεγάλα κόμματα, που επιβεβαίωσαν ότι έχουν μεγάλη πρόσβαση στους παραδοσιακούς τους ψηφοφόρους, όπως και μηχανισμούς, μπορούν να πανηγυρίζουν ότι κράτησαν δυνάμεις ( ΔΗΣΥ) και αύξησαν ποσοστά ( ΑΚΕΛ), αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο δικομματισμός παραμένει ζωντανός. Είναι τα δυο μεγάλα κόμματα, δεν λειτουργεί όμως ο διπολισμός, αν και θα έχουν αναμφίβολα τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το γεγονός ότι κινήθηκαν στα προηγούμενα μειωμένα ποσοστά, τους δίνει ανάσες. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν μπορεί να τους οδηγήσει σ΄ ένα εφησυχασμό, καθώς αυτό θα σημαίνει πως οι χαμηλές πτήσεις θα συνεχισθούν. ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ μπορούν να πανηγυρίζουν, αλλά γνωρίζουν πως τα δύσκολα τώρα αρχίζουν. Κυρίως γιατί στη νέα Βουλή θα πρέπει να βρουν πεδία συνεργασίας με τους υπόλοιπους παίκτες. Ο ΔΗΣΥ με «τραύματα» από τις προεδρικές εκλογές του 2023, κατάφερε να συγκρατήσει δυνάμεις και να ισχυροποιήσει τη θέση της Προέδρου του, Αννίτας Δημητρίου, που δέχθηκε- ειρήσθω εν παρόδω- εκ των έσω υπονόμευση.

Ο Στέφανος Στεφάνου από την πλευρά του κατάφερε να σταματήσει την πτωτική πορεία και να ενισχύσει τα ποσοστά του κόμματος. Ήταν και συλλογικό αλλά και προσωπικό στοίχημα του ιδίου.

Ωστόσο, η παραμονή του κόμματος στη δεύτερη θέση, παρά τα προβλήματα του ΔΗΣΥ, δεν μπορεί παρά να προβληματίζει.

Έκπληξη από ΔΗΚΟ

Το Δημοκρατικό Κόμμα παρουσιαζόταν, στις δημοσκοπήσεις, να χάνει ακόμη και την τέταρτη θέση. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες κατάφερενα καλύψει το χαμένο έδαφος. Είναι σαφές πως ο λεγόμενος ενδιάμεσος χώρος, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα ήταν υπό πίεση, έχει λιγότερους ενοίκους. Το ΔΗΚΟ είναι ο κυρίαρχος στο χώρο, κράτησε δυνάμεις και είναι το μόνο κόμμα, το οποίο στηρίζει την κυβέρνηση, το οποίο βρίσκεται στη Βουλή. Το γεγονός ότι το Δημοκρατικό Κόμμα, κατάφερε να σταθεί στην πίεση των νεοεμφανιζόμενων κομμάτων να κλείσει τη στρόφιγγα των διαρροών, ανοίγει το δρόμο για διεύρυνση του. Το κάλεσμα του Νικόλα Παπαδόπουλου, απόψε προς τους κεντρώους, ενδέχεται να προκαλέσει εξελίξεις στο χώρο αυτό, ενδεχομένως και μετά την μη είσοδο της ΔΗΠΑ στη Βουλή.

ΑΛΜΑ και ΑΔΚ

Τόσο το ΑΛΜΑ, του τέως Γενικού Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη όσο και η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου του ευρωβουλευτή, Φειδία Παναγιώτου, ανέμεναν ψηλότερα ποσοστά. Δημοσκοπικά αυτό φαινόταν κι αυτό δηλωνόταν από στελέχη τους. Αν και η είσοδος τους στη Βουλή πρέπει να θεωρείται επιτυχία, και είναι, σίγουρα δεν θα έχουν το ρυθμιστικό ρόλο, που ανέμεναν. Η προεκλογική τακτική, κυρίως από το ΑΛΜΑ, στηρίχθηκε στη λογική των «λαϊκών δικαστηρίων». Αυτό, εκ του αποτελέσματος, φαίνεται ότι δεν είχε την απήχηση που προσδοκούσαν στο κόμμα αυτό. Το ποσοστό που εξασφάλισε το ΑΛΜΑ, λιγότερο από 6% δυσκολεύει τους σχεδιασμούς για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Από την άλλη πλευρά, η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου, που πέτυχε είσοδο εξασφαλίζοντας το 25% του ποσοστού που πήρε ο κ. Παναγιώτου στις ευρωεκλογές, θα δοκιμασθεί στο κοινοβούλιο καθώς προεκλογικά δεν παρουσίασε προτάσεις και πολιτικές. Η στάση και η συμπεριφορά του κόμματος εντός Βουλής παραμένει ερωτηματικό.

Οι χαμένοι ΕΔΕΚ, Οικολόγοι και ΔΗΠΑ

Ένα ιστορικό κόμμα, η ΕΔΕΚ, απέτυχε να εισέλθει στη Βουλή, κι αυτό δεν μπορεί να αποδοθεί στις εκλογικές συγκυρίες, αλλά στην εσωστρέφεια, στην τάση, που έγινε πάγια πρακτική, να «τρώγει τα παιδιά της». Η πορεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ήταν προδιαγεγραμμένη. Έχασε το χαρακτήρα του και εξέπεμπε μια πολιτική, κυρίως, ιδεολογική σύγχυση.

Το γεγονός ότι από το 1969, που ιδρύθηκε η ΕΔΕΚ, συμμετέχει στη Βουλή, η ιστορία δεν μέτρησε σε αυτή την αναμέτρηση. Το τι φταίει δεν μπορεί να αναζητηθεί μόνο σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Ο Πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Αναστασίου, ο οποίος ανέλαβε σχετικά πρόσφατα την ηγεσία και δεν έχει την κύρια ευθύνη για το αποτέλεσμα, αναφέρθηκε χθες βράδυ σε όσους δεν επέστρεψαν στο κόμμα και σε αυτό, λίγο- πολύ, απέδωσε την ήττα. Μπορεί να ήταν νωρίς για αποτίμηση, αλλά τούτο δεν μπορεί να αποτελέσει εξήγηση για την κατάρρευση.

Προφανώς και από χθες βράδυ, το πρόβλημα της ΕΔΕΚ είναι υπαρξιακό και αυτό πρέπει να απασχολήσει.

Χαμένοι και οι Οικολόγοι, ένα επίσης ιστορικό κόμμα, που εισάγαγε τον περιβαλλοντικό ακτιβισμό και τις περιβαλλοντικές πολιτικές στην Κύπρο. Την ίδια ώρα, στη ΔΗΠΑ, ενδεχομένως να στοίχισε το γεγονός ότι ο Πρόεδρος του κόμματος, Μάριος Κάρογιαν, δεν ήταν υποψήφιος.

Ένα κόμμα που οι δημοσκοπήσεις έδιναν προβάδισμα εισόδου, το ΒΟΛΤ, απέτυχε κι αυτό προφανώς οφείλεται και στην υπόθεση «Σάντη», καθώς το κόμμα δεν κράτησε αποστάσεις ασφαλείας, για τα όσα δημοσιοποιήθηκαν.

Η επόμενη ημέρα

Είναι σαφές πως στα κομματικά επιτελεία, πριν τελειώσει η αποτίμηση του αποτελέσματος, από σήμερα θα ασχοληθούν με την εκλογή Προέδρου της Βουλής. Το σενάριο για εκλογή Νικόλα Παπαδόπουλου στην Προεδρία, φαίνεται ότι θα παίξει σε ένα ευρύτερο πολιτικό σχεδιασμό, που θα αφορά και τις προεδρικές εκλογές του 2028 και τούτο ήδη συζητείται. Το αποτέλεσμα ευνοεί τη λύση Νικόλα και προφανώς τούτο συνδέεται και με τη συνεργασία στο κοινοβούλιο των δυο κομμάτων, ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ.

Η μη είσοδος της ΕΔΕΚ και της ΔΗΠΑ, απασχολεί προφανώς και την κυβέρνηση καθώς είναι δυο κόμματα, τα οποία στην στήριζαν και συμμετέχουν με υπουργούς.