Σε εγκληματική ενέργεια οφείλεται ο θάνατος της 30χρονης γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα στην περιοχή της Γερμασόγειας το πρωί της Κυριακής. Πρόκειται για την θύμα τη Victory Osarumen Thompson, 30 ετών, από τη Νιγηρία.

Οι ανακριτές ανέμεναν τα πρώτα αποτελέσματα από την αυτοψία που διενήργησαν οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου, τα οποία επιβεβαίωσαν ότι ο θάνατος της γυναίκας οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, οι ανακριτικές Αρχές διαθέτουν μαρτυρίες από ενοίκους γειτονικών διαμερισμάτων, οι οποίοι ανέφεραν ότι τα ξημερώματα της Κυριακής άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα όπου διέμεναν τέσσερις γυναίκες από τη Νιγηρία.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τέσσερις γυναίκες είχαν διασκέδαση σε μπαράκι της περιοχής και επέστρεψαν στο διαμέρισμα γύρω στις 5 τα ξημερώματα. Οι γυναίκες φέρονται να διέμεναν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, με τις ίδιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι δύο βρίσκονται νόμιμα στην Κύπρο, ενώ μία φέρεται να διαμένει παράτυπα στη χώρα.

Σύμφωνα με τις εξετάσεις, η 30χρονη φέρει κακώσεις σε διάφορα μέρη του σώματός της. Στο πλαίσιο αξιολόγησης μαρτυριών και στοιχείων, συνελήφθησαν δύο 24χρονες και μία 35χρονη, όλες ομοεθνείς μεταξύ τους. Οι τρεις συλληφθείσες ανακρίθηκαν και προέβαλαν διάφορους ισχυρισμούς που διερευνώνται.

Σε δηλώσεις του στη σκηνή του φόνου, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής και Εκπρόσωπος Τύπου της ΑΔΕ Λεμεσού, Λευτέρης Κυριακού, ανάφερε ότι «γύρω στις 11 το πρωί ενημερωθήκαμε από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων για κλήση σε διαμέρισμα στην περιοχή του Ποταμού Γερμασόγειας, όπου εντοπίστηκε γυναίκα περίπου 30 ετών, η οποία δεν είχε τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρή». Η νενομισμένη νεκροτομή θα διενεργηθεί το πρωί της Δευτέρας, ενώ το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Να σημειωθεί ότι οι τρεις γυναίκες από την Νιγηρία αναμένεται αύριο Δευτέρα να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για αίτημα προσωποκράτησης τους.