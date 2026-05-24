Στην επαρχία Λεμεσού, ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με 25,3% και 18.433 ψήφους, σημειώνοντας πτώση -3,8% σε σύγκριση με την προηγούμενη αναμέτρηση. Το ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία ακολούθησε με 21,8% και 15.849 ψήφους, με οριακή πτώση -0,8%.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) πήρε 10,7% και 7.811 ψήφους, σημειώνοντας αύξηση +4%, ενώ το Δημοκρατικό Κόμμα εξασφάλισε 10,7% και 7.765 ψήφους, καταγράφοντας πτώση -2,9%.

Η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου έλαβε 6,9% και 5.035 ψήφους, ενώ το ΑΛΜΑ – Πολίτες για την Κύπρο 6,3% και 4.621 ψήφους.

Άλλα κόμματα:

Ενεργοί Πολίτες – Κιν. Ενωμ. Κυπρίων Κυνηγών: 3,6% , 2.613 ψήφοι, αύξηση +0,7%

Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών: 3,3% , 2.369 ψήφοι, πτώση -0,2%

ΕΔΕΚ Σοσιαλιστικό Κόμμα: 3% , 2.158 ψήφοι, πτώση -2%

Volt Κύπρος: 2,4% , 1.736 ψήφοι

Δημοκρατική Παράταξη – Συν. Δημοκρ. Δυνάμεων: 2,3% , 1.707 ψήφοι, πτώση -4,3%

Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα (ΔΕΚ): 1,6% , 1.179 ψήφοι

Αγρόνομος Αγροτικό Εργατικό Κόμμα: 0,8% , 589 ψήφοι

Σήκου Πάνω: 0,7% , 494 ψήφοι

Δημοκρατική Αλλαγή: 0,4% , 300 ψήφοι

Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι»: 0,1% , 68 ψήφοι

Χριστοδούλου Χριστόδουλος: 0,1% , 64 ψήφοι

Το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου: 0,1% , 41 ψήφοι

Ροτσίδης Χριστάκης: 0% , 18 ψήφοι

Σταύρου Λουκάς: 0%, 17 ψήφοι

Εγγεγραμμένοι: 117.013

Ψήφισαν: 74.571 (63,73%)

Αποχή: 42.442 (36,27%)

Έγκυρα: 72.867 (97,71%)

Άκυρα: 1.287 (1,73%)

Λευκά: 417 (0,56%)