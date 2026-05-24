Στην επαρχία Λεμεσού, ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με 25,3% και 18.433 ψήφους, σημειώνοντας πτώση -3,8% σε σύγκριση με την προηγούμενη αναμέτρηση. Το ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία ακολούθησε με 21,8% και 15.849 ψήφους, με οριακή πτώση -0,8%.
Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) πήρε 10,7% και 7.811 ψήφους, σημειώνοντας αύξηση +4%, ενώ το Δημοκρατικό Κόμμα εξασφάλισε 10,7% και 7.765 ψήφους, καταγράφοντας πτώση -2,9%.
Η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου έλαβε 6,9% και 5.035 ψήφους, ενώ το ΑΛΜΑ – Πολίτες για την Κύπρο 6,3% και 4.621 ψήφους.
Άλλα κόμματα:
- Ενεργοί Πολίτες – Κιν. Ενωμ. Κυπρίων Κυνηγών: 3,6%, 2.613 ψήφοι, αύξηση +0,7%
- Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών: 3,3%, 2.369 ψήφοι, πτώση -0,2%
- ΕΔΕΚ Σοσιαλιστικό Κόμμα: 3%, 2.158 ψήφοι, πτώση -2%
- Volt Κύπρος: 2,4%, 1.736 ψήφοι
- Δημοκρατική Παράταξη – Συν. Δημοκρ. Δυνάμεων: 2,3%, 1.707 ψήφοι, πτώση -4,3%
- Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα (ΔΕΚ): 1,6%, 1.179 ψήφοι
- Αγρόνομος Αγροτικό Εργατικό Κόμμα: 0,8%, 589 ψήφοι
- Σήκου Πάνω: 0,7%, 494 ψήφοι
- Δημοκρατική Αλλαγή: 0,4%, 300 ψήφοι
- Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι»: 0,1%, 68 ψήφοι
- Χριστοδούλου Χριστόδουλος: 0,1%, 64 ψήφοι
- Το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου: 0,1%, 41 ψήφοι
- Ροτσίδης Χριστάκης: 0%, 18 ψήφοι
- Σταύρου Λουκάς: 0%, 17 ψήφοι
Αναλυτικά:
Εγγεγραμμένοι: 117.013
Ψήφισαν: 74.571 (63,73%)
Αποχή: 42.442 (36,27%)
Έγκυρα: 72.867 (97,71%)
Άκυρα: 1.287 (1,73%)
Λευκά: 417 (0,56%)