Στην επαρχία Λεμεσού, ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με 25,3% και 18.433 ψήφους, σημειώνοντας πτώση -3,8% σε σύγκριση με την προηγούμενη αναμέτρηση. Το ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία ακολούθησε με 21,8% και 15.849 ψήφους, με οριακή πτώση -0,8%.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) πήρε 10,7% και 7.811 ψήφους, σημειώνοντας αύξηση +4%, ενώ το Δημοκρατικό Κόμμα εξασφάλισε 10,7% και 7.765 ψήφους, καταγράφοντας πτώση -2,9%.

Η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου έλαβε 6,9% και 5.035 ψήφους, ενώ το ΑΛΜΑ – Πολίτες για την Κύπρο 6,3% και 4.621 ψήφους.

Άλλα κόμματα:

  • Ενεργοί Πολίτες – Κιν. Ενωμ. Κυπρίων Κυνηγών: 3,6%, 2.613 ψήφοι, αύξηση +0,7%
  • Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών: 3,3%, 2.369 ψήφοι, πτώση -0,2%
  • ΕΔΕΚ Σοσιαλιστικό Κόμμα: 3%, 2.158 ψήφοι, πτώση -2%
  • Volt Κύπρος: 2,4%, 1.736 ψήφοι
  • Δημοκρατική Παράταξη – Συν. Δημοκρ. Δυνάμεων: 2,3%, 1.707 ψήφοι, πτώση -4,3%
  • Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα (ΔΕΚ): 1,6%, 1.179 ψήφοι
  • Αγρόνομος Αγροτικό Εργατικό Κόμμα: 0,8%, 589 ψήφοι
  • Σήκου Πάνω: 0,7%, 494 ψήφοι
  • Δημοκρατική Αλλαγή: 0,4%, 300 ψήφοι
  • Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι»: 0,1%, 68 ψήφοι
  • Χριστοδούλου Χριστόδουλος: 0,1%, 64 ψήφοι
  • Το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου: 0,1%, 41 ψήφοι
  • Ροτσίδης Χριστάκης: 0%, 18 ψήφοι
  • Σταύρου Λουκάς: 0%, 17 ψήφοι

Αναλυτικά:

Εγγεγραμμένοι: 117.013

Ψήφισαν: 74.571 (63,73%)

Αποχή: 42.442 (36,27%)

Έγκυρα: 72.867 (97,71%)

Άκυρα: 1.287 (1,73%)

Λευκά: 417 (0,56%)