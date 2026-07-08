Σπείρα νεαρών φαίνεται να κρύβεται πίσω από τις περίπου πέντε τελευταίες ληστείες σε βάρος διανομέων φαγητού που διαπράχθηκαν στη Λεμεσό. Μάλιστα, η δράση των νεαρών φαίνεται να έχει καταγραφεί από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, τα οποία έχουν παραληφθεί από την Αστυνομία και αξιολογούνται.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι οι δράστες χτυπούν σε συγκεκριμένες περιοχές, με τις Αρχές να προβαίνουν σε εξετάσεις και άλλες ενέργειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Σε ό,τι αφορά τη ληστεία με θύμα 21χρονο διανομέα φαγητού, η οποία διαπράχθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή Πέτρου και Παύλου, ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού μετέβησαν στο σημείο και προχώρησαν σε επιτόπιες εξετάσεις και παραλαβή τεκμηρίων.

Ο 21χρονος, υπήκοος Ινδίας, μετέβη στο σημείο της ληστείας, όπου υπέδειξε στους ανακριτές τα σημεία στα οποία εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, δίνοντας παράλληλα χρήσιμες πληροφορίες για τις κινήσεις των δραστών. Την ίδια ώρα, μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού προχώρησαν στην παραλαβή υλικού από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης που βρίσκονται εγκατεστημένα στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να χαρτογραφηθεί η διαδρομή διαφυγής των δραστών, να εντοπιστούν οι κινήσεις τους πριν και μετά τη ληστεία και να εξακριβωθεί εάν είχαν προηγουμένως παρακολουθήσει το θύμα.

Η ληστεία σημειώθηκε γύρω στη 1 π.μ., όταν ο 21χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στη Λεμεσό. Τότε προσεγγίστηκε από τρία άγνωστα πρόσωπα, τα οποία επέβαιναν σε μοτοποδήλατα τύπου σκούτερ. Οι τρεις δράστες ανέκοψαν την πορεία του, άνοιξαν την πόρτα του οδηγού, τον έβγαλαν έξω από το όχημα και τον κτύπησαν. Στη συνέχεια άρπαξαν το χρηματικό ποσό των €1.800, το οποίο βρισκόταν στο συρτάρι του αυτοκινήτου, και τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο 21χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύματα στο πρόσωπο. Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έλαβε εξιτήριο.