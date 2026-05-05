Αναλαμβάνει δικηγόρος του Δήμου Λεμεσού την υπόθεση με τα χαμένα μουσικά όργανα της πρώην Φιλαρμονικής του Δήμου Μέσα Γειτονιάς, τα οποία φαίνεται ότι έχουν εξαφανιστεί. Όπως είχε αναφέρει σε προηγούμενο δημοσίευμά του το philenews, το ζήτημα εντοπίστηκε πρόσφατα, όταν διαπιστώθηκε ότι ορισμένα από τα όργανα της φιλαρμονικής, τα οποία ανήκουν στον Δήμο, λείπουν χωρίς να υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το πού έχουν καταλήξει.

Σε επικοινωνία που είχε η ιστοσελίδα μας με τον Δήμαρχο Λεμεσού, Γιάννη Αρμεύτη, ο ίδιος ανέφερε ότι από την έρευνα του Δήμου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 3-4 όργανα από το σύνολο. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να αποταθεί στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου και να αναλάβει δικηγόρος που ασχολείται με ποινικά θέματα, ο οποίος θα προετοιμάσει την υπόθεση, αξιοποιώντας όλο το υλικό και θα ετοιμάσει σχετική έκθεση. Ακολούθως, εντός των επόμενων ημερών, η υπόθεση αναμένεται να καταγγελθεί στην Αστυνομία.

«Κατά την διερεύνηση της υπόθεσης ενημερωθήκαμε ότι έχουν βρεθεί 3-4 όργανα από τα περίπου 30 συνολικά. Υπάρχουν επίσης κάποιες εξηγήσεις και εκδοχές από τους παλιούς παράγοντες της φιλαρμονικής, οι οποίες δεν είχαν καταγραφεί προηγουμένως», υπογράμμισε ο κ. Αρμεύτης. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος ανέθεσε την καταγραφή των μουσικών οργάνων στον συντονιστή των μουσικών σχημάτων του Δήμου Λεμεσού, ο οποίος διορίστηκε στις αρχές του έτους. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, ζήτησε από τον συντονιστή να προχωρήσει σε μια πιο λεπτομερή καταγραφή και ανάλυση της κατάστασης. Από την πρώτη καταμέτρηση φαίνεται να λείπουν περισσότερα από 20 μουσικά όργανα, πολλά εκ των οποίων είναι ακριβά.