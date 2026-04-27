Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα από τον Δήμο Λεμεσού σχετικά με τα μουσικά όργανα της πρώην Φιλαρμονικής του Δήμου Μέσα Γειτονιάς, τα οποία φαίνεται να έχουν εξαφανιστεί. Το ζήτημα εντοπίστηκε το προηγούμενο διάστημα, όταν διαπιστώθηκε ότι ορισμένα από τα όργανα της φιλαρμονικής, τα οποία ανήκουν στον Δήμο, λείπουν χωρίς να υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση για το πού έχουν καταλήξει.

Όπως πληροφορείται το philenews, ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, ζήτησε τη διενέργεια καταγραφής και εσωτερικής διερεύνησης, με στόχο να εντοπιστούν οι λόγοι της απώλειας. Η αρχική καταγραφή των μουσικών οργάνων αποκάλυψε ότι δύο όργανα φαίνεται να λείπουν, γεγονός που καθιστούσε αναγκαία την περαιτέρω διερεύνηση, καθώς ο αριθμός των χαμένων οργάνων φαίνεται να ήταν πολύ μεγαλύτερος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα για καταγραφή των μουσικών οργάνων της πρώην Φιλαρμονικής του Δήμου Μέσα Γειτονιάς ανατέθηκε στον συντονιστή των μουσικών σχημάτων του Δήμου Λεμεσού, ο οποίος διορίστηκε στη θέση αρχές τους έτους. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, Γιάννης Αρμεύτης, κληθείς να τοποθετηθεί για το θέμα στο philenews, ζήτησε από τον συντονιστή να προχωρήσει σε μια πιο λεπτομερή ανάλυση της κατάστασης.

Παράλληλα, επισήμανε ότι από την περασμένη Παρασκευή διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν παλαιότερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που να αφορούν την αποξένωση ή δωρεά μουσικών οργάνων. Ο έλεγχος γίνεται στο πλαίσιο της προσπάθειας να εντοπιστεί εάν, με κάποιο τρόπο, τα όργανα είχαν αποδοθεί ή εάν υπήρξαν άλλες διαδικασίες που να δικαιολογούν την απώλειά τους. Επίσης, ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τα πρώτα ευρήματα της έρευνας.

Εκ πρώτης όψεως, από τη λίστα που είχε καταρτιστεί, φαίνεται να απουσιάζουν περίπου 20 μουσικά όργανα, τα οποία είναι ιδιαίτερα ακριβά. Επίσης, κάποια από τα μουσικά όργανα φαίνεται να μην ανταποκρίνονται στην περιγραφή της καταμέτρησης, ενώ κάποια απουσιάζουν και άλλα είναι μη λειτουργικά ή κατεστραμμένα. Ενδεικτικά, ένα σαξόφωνο μπορεί να κοστίζει έως και €8.000, ενώ η συνολική αξία των μουσικών οργάνων που φέρονται να λείπουν αγγίζει τις €63.000. Αν επιβεβαιωθεί η απώλεια, οι αρχές του Δήμου Λεμεσού δεν αποκλείουν την υποβολή καταγγελίας στην Αστυνομία για τη διερεύνηση του θέματος.

Κληθείς να τοποθετηθεί για το ζήτημα, ο πρώην Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς, Δώρος Αντωνίου, ανέφερε ότι έγινε καταμέτρηση πριν από τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όπως σημείωσε, δεν διαπιστώθηκε κάποιο έλλειμμα.