Μετά από χρόνια προσπαθειών και συντονισμένων ενεργειών των αρμόδιων φορέων, ξεκίνησαν τη Δευτέρα (15/6) οι εργασίες για την κατασκευή της νέας εισόδου/εξόδου κινδύνου στη Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασίου. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο υποδομής που αναμένεται να ενισχύσει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα μιας περιοχής στην οποία δραστηριοποιούνται περίπου 120 επιχειρήσεις και εργάζονται περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι.

Η νέα οδική σύνδεση αποτελούσε διαχρονικό αίτημα του Συνδέσμου Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου, καθώς κρίθηκε απαραίτητη τόσο για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας όσο και για τη δημιουργία εναλλακτικής διόδου σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Στην έναρξη των εργασιών παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου και στέλεχος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Βάσος Δημητριάδης, ο εργολάβος του έργου Χρίστος Χρίστου, ο Δήμαρχος Αμαθούντας Κυριάκος Ξυδιάς, ο Αντιδήμαρχος Αγίου Αθανασίου Μαρίνος Κυριάκου και άλλοι τοπικοί παράγοντες.

Ο κ. Δημητριάδης χαρακτήρισε το έργο ως καθοριστικής σημασίας για τη βιομηχανική περιοχή, επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα υπήρχε μόνο μία οδική πρόσβαση, γεγονός που θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε περίπτωση ανάγκης εκκένωσης.

Όπως ανέφερε, ο νέος δρόμος θα έχει μήκος περίπου 500 μέτρα και θα καταλήγει στον συνοικισμό Αγίου Αθανασίου, στην περιοχή Columbia. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Υπουργείο Μεταφορών και τον Δήμο Αμαθούντας για τη συμβολή τους στην προώθηση του έργου.

«Το έργο αυτό ενισχύει την ασφάλεια εργαζομένων και επιχειρήσεων, ενώ μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στον σχεδιασμό αποτελεσματικών διαδικασιών διαχείρισης έκτακτων περιστατικών και εκκένωσης της περιοχής», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το κόστος κατασκευής ανέρχεται περίπου στις 250.000 ευρώ.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αμαθούντας Κυριάκος Ξυδιάς τόνισε ότι η υλοποίηση του έργου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν υπάρχει συντονισμός και συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. «Μέσα από τη συνεργασία του Συνδέσμου Βιομηχάνων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων Υπουργείων, καταφέραμε να προωθήσουμε ένα έργο που ενισχύει ουσιαστικά την ασφάλεια της Βιομηχανικής Περιοχής», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ολοκληρωμένη λύση για τη Βιομηχανική Περιοχή παραμένει η σύνδεσή της με το υπεραστικό οδικό δίκτυο και η διάνοιξη του κάθετου δρόμου από το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο μέχρι την περιοχή της Pizza Hut, έργο που θα προσφέρει πρόσθετες διεξόδους προς την ανατολική πλευρά της περιοχής και θα συμβάλει περαιτέρω στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

«Η σημερινή παρέμβαση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ασφάλεια, ωστόσο θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την υλοποίηση των μεγάλων έργων που θα δώσουν οριστικές λύσεις στα προβλήματα της Βιομηχανικής περιοχής», κατέληξε.