Θλίψη για τον θάνατο της Πόλας Κυπριανίδη εκφράζει η ΠΕΟ μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε, σημειώνοντας ότι η εκλιπούσα υπήρξε για πολλά χρόνια στενή συνεργάτιδα της Οργάνωσης ως επικεφαλής του λογιστικού γραφείου που συνεργαζόταν με την οργάνωση.

Η ανακοίνωση

Το ΓΣ της ΠΕΟ εκφράζει βαθιά θλίψη για τον θάνατο της Πόλας Κυπριανίδη.

Η εκλιπούσα υπήρξε για πολλά χρόνια στενή συνεργάτιδα της Οργάνωσης ως επικεφαλής του λογιστικού γραφείου που συνεργαζόταν με την ΠΕΟ.

Με επαγγελματική επάρκεια, ακεραιότητα και υπευθυνότητα στήριξε το έργο της Οργάνωσης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εκπλήρωση των στόχων της.

Παράλληλα, διακρινόταν για την ανθρώπινη προσέγγισή της και το ειλικρινές ενδιαφέρον της για τους εργαζόμενους και την κοινωνική πρόοδο, στοιχεία που της χάρισαν την εκτίμηση και τον σεβασμό όλων όσοι συνεργάστηκαν μαζί της.

Η ΠΕΟ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.

Αιωνία της η μνήμη.