Έρχεται πόλεμος, για άλλη μια φορά, στα κρατικά νοσοκομεία με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους Κύπριους ασθενείς.

Συντεχνίες και ΟΚΥπΥ, όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Φ», και πάλι δεν φαίνεται να τα βρίσκουν μεταξύ τους σε ό,τι αφορά την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ετοιμάζονται πλέον για δημόσια επίθεση κατά του ΟΚΥπΥ.

Η διαφωνία αφορά, αυτή τη φορά, τον καθορισμό μισθολογικών κλιμάκων με τις συντεχνίες να απαιτούν την ένταξη τους στη συλλογική σύμβαση, τον Οργανισμό σε επίπεδο διεύθυνσης να το σκέφτεται και το διοικητικό συμβούλιο να απαντά αρνητικά.

Επιπρόσθετα σε εκκρεμότητα εξακολουθεί να βρίσκεται και η τροποποίηση της νομοθεσίας (που διέπει τη λειτουργία του ΟΚΥπΥ), ώστε οι μισθολογικές αυξήσεις να παραχωρούνται σε ετήσια βάση και όχι ανά τριετία, όπως προβλέπεται σήμερα, όπως είχε συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών στο παρελθόν.

Το ζήτημα από πλευράς γιατρών της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών, έχει φθάσει μέχρι και το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ενώ χθες, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΑΣΥΚΙ, ΠΑΣΥΝΟ, ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ πραγματοποίησαν κοινή μεταξύ τους συνάντηση προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματα τους.

Κατά τη συνάντηση, όπως πληροφορούμαστε, αποφασίστηκε να ζητηθεί επίσημα η παρέμβαση της Κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υπουργού Υγείας ενώ, όπως ανέφεραν στον «Φ» εκπρόσωποι των συντεχνιών, ετοιμάζεται και σχετική ανακοίνωση προκειμένου να δημοσιοποιηθούν τα μέχρι σήμερα δεδομένα.

Η συλλογική σύμβαση που είχε υπογραφεί, υπενθυμίζεται και πάλι κατόπιν έντονων διαφωνιών και δημόσιων συγκρούσεων, έφθασε στη λήξη της τον Δεκέμβριο του 2025.

Οι δύο πλευρές, μπήκαν σε μεταξύ τους διάλογο προκειμένου να προχωρήσουν στην ανανέωση της με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να απαιτούν την ένταξη μισθολογικών κλιμάκων στη νέα σύμβαση που θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται με συμβόλαιο που υπέγραψαν με τον Οργανισμό και δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι αποσπασμένοι στον ΟΚΥπΥ.

Κατά την πρώτη συνάντηση, καθορίστηκε το προκαταρκτικό πλαίσιο της νέας σύμβασης με τους εκπροσώπους του ΟΚΥπΥ να προχωρούν σε σχετική ενημέρωση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού.

Η απάντηση που δόθηκε στις συντεχνίες ήταν αρνητική, ωστόσο στο τραπέζι έπεσε αντιπρόταση βάσει της οποίας η νέα συλλογική σύμβαση δεν θα προέβλεπε κλίμακες αλλά, θα καθόριζε την έναρξη διαβούλευσης με σαφές χρονοδιάγραμμα μέχρι την επόμενη ανανέωση.

Και πάλι η απάντηση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού ήταν αρνητική με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να προτείνουν υπογραφή συλλογικής σύμβασης με διετή διάρκεια, έναρξη και ολοκλήρωση διαλόγου για τις κλίμακες εντός του 2027 και ένταξη τους στη συμφωνία την 1η Ιανουαρίου 2028.

Για άλλη μια φορά το συμβούλιο του ΟΚΥπΥ απάντησε αρνητικά με τις έξι συντεχνίες να δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες υποχωρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διαβούλευση μεταξύ των δύο πλευρών για την υπογραφή της πρώτης συλλογικής σύμβασης στα κρατικά νοσοκομεία, είχε δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα της διασύνδεσης των αυξήσεων με την παραγωγικότητα και της αξιολόγηση των εργαζομένων.

Από πλευράς κάποιων εκ των συντεχνιών μάλιστα είχαν γίνει και τοποθετήσεις περί καθορισμού ποσοστών και ωφελημάτων στα επίπεδα των όσων ισχύουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Στη διαβούλευση που τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως υποστηρίζουν εκπρόσωποι τους δεν έχουν προχωρήσει σε παρόμοιες αξιώσεις ενώ τα ποσοστά των αυξήσεων που έχουν προταθεί δεν αποκλίνουν από τα όσα η σύμβαση που έληξε τον περασμένο Δεκέμβριο προέβλεπε.

Η τροποποίηση της νομοθεσίας

Βάσει της νομοθεσίας του ΟΚΥπΥ, οι μισθολογικές αυξήσεις, στους εργαζόμενους με συμβόλαιο του Οργανισμού παραχωρούνται ανά τριετία. Η πρόνοια αυτή της σχετικής νομοθεσίας συζητήθηκε μάλιστα σε ψηλούς τόνους τα προηγούμενα χρόνια μέχρι την επίτευξη συμφωνίας και την απόφαση για τροποποίηση του νόμου ώστε οι αυξήσεις να παραχωρούνται κάθε χρόνο και όχι ανά τρία έτη.

Εκπρόσωποι των συντεχνιών, ανέφεραν στον «Φ» ότι ο ΟΚΥπΥ, με καθυστέρηση ετοίμασε την σχετική τροποποίηση με αποτέλεσμα να καθυστερήσει και το υπουργείο Υγείας στην κατάθεση της πρώτα στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο και μετά στην Βουλή για ψήφιση. Μεσολάβησαν οι βουλευτικές εκλογές και οι συντεχνίες δηλώνουν ότι μόνο για λόγους συνέχισης του διαλόγου δεν είχαν αντιδράσει το προηγούμενο διάστημα.

Η εμπλοκή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων

Βασική διαφοροποίηση των γιατρών από τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις, αφορά τον καταρτισμό δομών θέσεων στα κρατικά νοσηλευτήρια. Η συγκεκριμένη διαδικασία είχε περιληφθεί στη προηγούμενη συλλογική σύμβαση έπειτα από συμφωνία μεταξύ των γιατρών και του ΟΚΥπΥ.

Με τη λήξη της συλλογικής σύμβασης που βρισκόταν σε ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 και την πάροδο ενός μήνα, η ΠΑΣΥΚΙ αποτάθηκε με επιστολή της στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ζητώντας την παρέμβαση του.

Το Τμήμα στις 28 Ιανουαρίου 2026 απέστειλε πρόσκληση προς τις δύο πλευρές για κοινή συνάντηση στις 26 Φεβρουαρίου.

Μετά τη συνάντηση, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων απέστειλε στις 3 Μαρτίου πρόταση για συνέχιση απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ ΠΑΣΥΚΙ και ΟΚΥπΥ για περίοδο δύο μηνών, με στόχο την επίτευξη προόδου στο θέμα των δομών θέσεων.

Στις 9 Μαρτίου η ΠΑΣΥΚΙ απέστειλε επιστολή προς το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, αναφέροντας ότι θεωρεί πως υπάρχει παραβίαση του Άρθρου 14 της Συλλογικής Σύμβασης.

Ακολούθως, στις 16 Μαρτίου, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων απάντησε ότι ο ρόλος του στο παρόν στάδιο είναι μεσολαβητικός και ότι η διαδικασία διαλόγου θα πρέπει να συνεχιστεί. Μετά την ολοκλήρωση της δίμηνης περιόδου διαβουλεύσεων, η ΠΑΣΥΚΙ επανήλθε με νέα επιστολή στις 6 Μαΐου, στην οποία αναφέρεται σε έλλειψη ουσιαστικής προόδου και ζητά εκ νέου τοποθέτηση του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων σχετικά με την εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης.

Στον ορίζοντα και τα οικονομικά κίνητρα των γιατρών

Πέραν από τις διαφωνίες μεταξύ συντεχνιών και ΟΚΥπΥ για τις συλλογικές συμβάσεις, σε εκκρεμότητα βρίσκεται και η καταβολή των οικονομικών κινήτρων που λαμβάνουν οι γιατροί επιπρόσθετα του μισθού τους για τις υπηρεσίες που παρέχουν στο πλαίσιο του ΓεΣΥ.

Όπως πληροφορούμαστε, ήδη από πλευράς ΠΑΣΥΚΙ έχει σταλθεί σχετική επιτροπή προς τον ΟΚΥπΥ με τη συντεχνία να σημειώνει ότι για να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα και να καταβληθούν τα οικονομικά κίνητρα στους γιατρούς στο τέλος Ιουνίου πρέπει ο διάλογος να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών.

Όπως αναφέρει σε σχετική επιστολή της προς τον Οργανισμό η ΠΑΣΥΚΙ: «Σύμφωνα με την συμφωνία ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2025 και ειδικότερα την παράγραφο 4.5, το αυξημένο κίνητρο ύψους έξι εκατομμυρίων ευρώ προβλέπεται να καταβάλλεται ετησίως τον Ιούνιο του επόμενου έτους.

Παράλληλα, σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.4 της ίδιας Συμφωνίας, η κατανομή του ποσού στις κλινικές και στους ειδικούς ιατρούς αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης με τις συντεχνίες.

Ως εκ τούτου, για να καταστεί δυνατή η καταβολή του καθέτου κινήτρου για το έτος 2025 εντός της μισθοδοσίας Ιουνίου 2026, θα πρέπει η διαδικασία διαβούλευσης να ολοκληρωθεί άμεσα και τα σχετικά ποσά να αποσταλούν εγκαίρως στα αρμόδια λογιστήρια του ΟΚΥπΥ και του κράτους, το αργότερο εντός των αρχών Ιουνίου. Συνεπώς, η ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός Μαΐου αποτελεί πρακτική και διοικητική αναγκαιότητα».