Μετά από αρκετά χρόνια αχρείαστης ταλαιπωρίας αλλά και ανασφάλειας, από πλευράς γιατρών και ασθενών, για την εμβολιαστική κάλυψη σοβαρά πασχόντων, το υπουργείο Υγείας προχώρησε στον καταρτισμό νομοσχεδίου το οποίο, βάζει τέλος στις «κολλούες», στις έντυπες βεβαιώσεις δηλαδή, που μέχρι σήμερα έδιναν τα κρατικά εμβολιαστικά κέντρα στους πολίτες που εμβολιάζονταν, διασυνδέοντας το δικό του μηχανογραφικό σύστημα με το σύστημα του ΓεΣΥ.

Το νομοσχέδιο, φέρει τον τίτλο «Ο περί Σύστασης και Λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμού Νόμος του 2026», και στόχο έχει τη δημιουργία ενός ενιαίου, κεντρικού και πλήρως διασυνδεδεμένου σύστηματος καταγραφής των εμβολιασμών στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα, και όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, στο Μητρώο θα καταγράφονται ψηφιακά όλοι οι εμβολιασμοί των πολιτών, ανεξαρτήτως του σημείου όπου αυτοί πραγματοποιούνται. Παράλληλα, προβλέπεται η τεχνολογική διασύνδεση των συστημάτων πληροφορικής του υπουργείου Υγείας και του ΓεΣΥ, ώστε να διασφαλίζεται η ανταλλαγή δεδομένων και η άμεση πρόσβαση σε επικαιροποιημένες πληροφορίες εμβολιασμού.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό κείμενο που συνοδεύει το νομοσχέδιο, σήμερα οι εμβολιασμοί πραγματοποιούνται μέσω διαφορετικών δομών και καταγράφονται σε ξεχωριστές πλατφόρμες, γεγονός που δημιουργεί δυσκολίες στην παρακολούθηση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού.

Οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ εξυπηρετούνται σε μεγάλο βαθμό από προσωπικούς ιατρούς και παιδιάτρους, ενώ οι ανασφάλιστοι πολίτες και οι αιτητές ασύλου εμβολιάζονται μέσω των εμβολιαστικών κέντρων του Υπουργείου Υγείας.

Παράλληλα, λειτουργούν δύο διαφορετικά συστήματα καταγραφής. Από τη μία, η πλατφόρμα του ΓεΣΥ, όπου καταχωρούνται οι εμβολιασμοί των δικαιούχων και, από την άλλη, η Πύλη Εμβολιασμού του Υπουργείου Υγείας, η οποία χρησιμοποιήθηκε αρχικά κυρίως για τους εμβολιασμούς κατά της COVID-19 και πλέον επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.

Το Υπουργείο Υγείας επισημαίνει ότι η υφιστάμενη κατακερματισμένη εικόνα δεν επιτρέπει την πλήρη και αξιόπιστη αποτύπωση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού, ενώ αυξάνει τον κίνδυνο ύπαρξης διπλών ή μη καταγεγραμμένων εμβολιασμών.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι η απουσία ενιαίας πρόσβασης στα δεδομένα δυσχεραίνει την άμεση αξιοποίηση κρίσιμων πληροφοριών υγείας, ιδιαίτερα σε περιστατικά επείγουσας ιατρικής ανάγκης.

Υπενθυμίζεται ότι πολύ πρόσφατα και από πλευράς οργανωμένων ασθενών είχαν καταγραφεί σχετικές διαμαρτυρίες, καθώς με το σύστημα που μέχρι σήμερα ισχύει, σοβαρά ασθενείς, όπως για παράδειγμα, μεταμοσχευμένα άτομα τα οποία υποχρεωτικά επαναλαμβάνουν όλους τους εμβολιασμούς, δεν είχαν πρόσβαση στο αρχείο τους.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, πολύ συχνά να χάνουν το έντυπο στο οποίο αναγράφονταν οι εμβολιασμοί στους οποίους είχαν υποβληθεί και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης οι γιατροί τους δεν είχαν τη δυνατότητα να γνωρίζουν το εμβολιαστικό τους ιστορικό.

Μέσω του Εθνικού Μητρώου, θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες χωρίς διπλή αποθήκευση δεδομένων.

Στόχος, επισημαίνεται, είναι κάθε πολίτης να διαθέτει ένα συνεχώς επικαιροποιημένο ιστορικό εμβολιασμού, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιεί όταν αυτό είναι απαραίτητο.

Παράλληλα, το Υπουργείο εκτιμά ότι η δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμού θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της πρόληψης και της δημόσιας υγείας, καθώς οι αρμόδιες Αρχές θα μπορούν να έχουν πιο σαφή εικόνα για τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης, τις ανάγκες του πληθυσμού και τα πιθανά κενά που ενδέχεται να υπάρχουν σε συγκεκριμένες ομάδες ή περιοχές.

Το υπουργείο Υγείας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες να συμμετάσχουν στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, αποστέλλοντας εισηγήσεις, σχόλια ή παρατηρήσεις μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέχρι τις 24 Ιουνίου 2026.