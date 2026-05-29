Σκηνές απείρου κάλλους διαδραματίστηκαν σήμερα στο Νοσοκομείο Πάφου. Αιτία για την ένταση που δημιουργήθηκε, η απουσία των αμαξιδίων μεταφορών ασθενών και τραυματιών, αφού ο υπάλληλος που είναι επιφορτισμένος με την χρήση των τροχοφόρων αυτών καθισμάτων απουσίαζε με άδεια.

Όσο παράξενο και αν ακούγεται, σε ολόκληρο το Νοσοκομείο Πάφου υπάρχει μόνο ένας υπάλληλος για το συγκεκριμένο καθήκον, γεγονός που με την άδεια σήμερα του εν λόγω εργαζόμενου συνέτεινε στο να μην υπάρχουν αμαξίδια για την μεταφορά των νοσηλευομένων ή των επισκεπτών που είχαν πρόβλημα για την διακίνηση τους. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε φωνές και διαμαρτυρίες το πρωί από πολίτες που συνόδευαν ασθενείς που είχαν ανάγκη τα τροχοκαθίσματα για να εισαχθούν εντός του νοσοκομείου.

Γιατροί που ήταν στη βάρδια αναγκάστηκαν να ψάχνουν τα κλειδιά του χώρου στον οποίο φυλάσσονται τα αμαξίδια μεταφοράς ασθενών, προκειμένου να μπορέσουν τουλάχιστον οι ίδιοι οι συνοδοί τους να συνδράμουν στη διακίνηση τους εντός του νοσηλευτηρίου.

Στις δε παρατηρήσεις γιατρών και λειτουργών για το πώς αφέθηκε να δημιουργήσει τόσο σοβαρό ζήτημα ένα απλό θέμα, η απάντηση ήταν ότι δεν γνώριζαν ότι ο υπάλληλος που τα χειρίζεται ήταν σήμερα αδειούχος.