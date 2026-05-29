Αρχίζουν σήμερα οι εκδηλώσεις του Κατακλυσμού στην Πάφο. Με ένα πλούσιο τετραήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων επιστρέφει η γιορτή, προσφέροντας μουσική, χορό, παραδοσιακά δρώμενα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα δίπλα στο κύμα.

Οι εκδηλώσεις αρχίζουν απόψε στα Δημοτικά Μπάνια με το σύγχρονο παιδικό θέατρο σκιών «Κύπρος, ταξίδι στην παράδοσή μας».

Το Σάββατο 30 Μαΐου, στις 20:30, η Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου φιλοξενεί τη μουσική παράσταση «Ένας αιώνας λαϊκό…» με τους Γιάννη Διονυσίου, Πέτρο Κουλουμή και Φρειδερίκη Τομπάζου.

Η σκυτάλη περνά την Κυριακή 31 Μαΐου στη Ρένα Μόρφη, η οποία θα ανέβει στη σκηνή της Πλατείας Μεσαιωνικού Κάστρου στις 20:30 για μια ξεχωριστή συναυλία.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 1 Ιουνίου με θαλάσσια αγωνίσματα στα Δημοτικά Μπάνια Πάφου στις 17:00, χορευτικό πρόγραμμα με ζωντανή μουσική στις 19:30 και τη μουσικοχορευτική παράσταση «Τραγουδώντας… Παλιό Ελληνικό Κινηματογράφο» στις 20:30 στην Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις θα είναι ελεύθερη.

Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων, που ανακοίνωσε η δημοτική αρχή έχει ως εξής:

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ

«Κύπρος, ταξίδι στην παράδοσή μας»

Παρασκευή 29 Μαΐου | 20:00

Δημοτικά Μπάνια

«𝝚𝝢𝝖𝝨 𝝖𝝞𝝮𝝢𝝖𝝨 𝝠𝝖𝝞𝝟𝝤…» 𝝡𝝚 𝝩𝝤𝝪𝝨 𝝘𝝞𝝖𝝢𝝢𝝜 𝝙𝝞𝝤𝝢𝝪𝝨𝝞𝝤𝝪, 𝝥𝝚𝝩𝝦𝝤 𝝟𝝤𝝪𝝠𝝤𝝪𝝡𝝜 𝝟𝝖𝝞 𝝫𝝦𝝚𝝞𝝙𝝚𝝦𝝞𝝟𝝜 𝝩𝝤𝝡𝝥𝝖𝝛𝝤𝝪

Σάββατο 30 Μαΐου | 20:30

Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου

𝝨𝝪𝝢𝝖𝝪𝝠𝝞𝝖 𝝡𝝚 𝝩𝝜 𝝦𝝚𝝢𝝖 𝝡𝝤𝝦𝝫𝝜

Κυριακή 31 Μαΐου | 20:30

Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου

𝝝𝝖𝝠𝝖𝝨𝝨𝝞𝝖 𝝖𝝘𝝮𝝢𝝞𝝨𝝡𝝖𝝩𝝖

Δευτέρα 1 Ιουνίου | 17:00

Δημοτικά Μπάνια Πάφου

𝝬𝝤𝝦𝝚𝝪𝝩𝝞𝝟𝝤 𝝥𝝦𝝤𝝘𝝦𝝖𝝡𝝡𝝖 𝝡𝝚 𝝛𝝮𝝢𝝩𝝖𝝢𝝜 𝝡𝝤𝝪𝝨𝝞𝝟𝝜

Δευτέρα 1 Ιουνίου | 19:30

Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου

𝝡𝝤𝝪𝝨𝝞𝝟𝝤𝝬𝝤𝝦𝝚𝝪𝝩𝝞𝝟𝝜 𝝥𝝖𝝦𝝖𝝨𝝩𝝖𝝨𝝜

«𝝩𝝦𝝖𝝘𝝤𝝪𝝙𝝮𝝢𝝩𝝖𝝨… 𝝥𝝖𝝠𝝞𝝤 𝝚𝝠𝝠𝝜𝝢𝝞𝝟𝝤 𝝟𝝞𝝢𝝜𝝡𝝖𝝩𝝤𝝘𝝦𝝖𝝫𝝤»

Δευτέρα 1 Ιουνίου | 20:30

Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου

𝞔𝞘𝞢𝞞𝞓𝞞𝞢 𝞔𝞚𝞔𝞤𝞗𝞔𝞠𝞖 𝞢𝞔 𝞞𝞚𝞔𝞢 𝞣𝞘𝞢 𝞔𝞙𝞓𝞖𝞚𝞨𝞢𝞔𝞘𝞢

