Το American University of Beirut – Mediterraneo (AUB Mediterraneo) ανακοίνωσε σήμερα ότι η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business School) του Πανεπιστημίου έλαβε τη διαπίστευση EQUIS (EFMD Quality Improvement System) από τον οργανισμό EFMD. Πρόκειται για την πρώτη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Κύπρο που λαμβάνει αυτή τη διεθνώς αναγνωρισμένη διαπίστευση στον τομέα της επιχειρηματικής και διοικητικής εκπαίδευσης. Τη διαπίστευση EQUIS κατέχουν λιγότερο από το 2% των Σχολών Επιχειρήσεων παγκοσμίως.

Η επιτυχία αυτή, αναφέρει η ανακοίνωση του ακαδημαικού ιδρύματος της Πάφου αποτελεί μέρος της ευρύτερης διαπίστευσης EQUIS του American University of Beirut (AUB), η οποία περιλαμβάνει επίσης τη Suliman S. Olayan School of Business στη Βηρυτό. Το σημαντικό αυτό ορόσημο καθιστά το AUB το πρώτο ίδρυμα στον Λίβανο και την Κύπρο που λαμβάνει διαπίστευση EQUIS στον συγκεκριμένο τομέα και εντάσσει τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του AUB Mediterraneo σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο δίκτυο σχολών επιχειρήσεων που δεσμεύονται στα υψηλότερα πρότυπα ακαδημαϊκής ποιότητας και συνεχούς βελτίωσης.

Η διαπίστευση EQUIS ακολουθεί μία αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης από ομότιμους αξιολογητές, η οποία εξετάζει τις σχολές επιχειρήσεων σε τομείς όπως η διακυβέρνηση, τα προγράμματα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, η έρευνα, η φοιτητική εμπειρία, η διεθνής προοπτική, η συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο, η ηθική, η υπευθυνότητα, η βιωσιμότητα και η συνεχής ποιοτική βελτίωση. Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει επίσης ότι το AUB ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα, παραμένοντας ταυτόχρονα πιστό στην αποστολή του και στο περιφερειακό του πλαίσιο.

Αναφερόμενος στη νέα διάκριση ο Δρ Alain Daou, Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του AUB Mediterraneo, σημείωσε ότι η διαπίστευση αυτή αποτελεί ορόσημο όχι μόνο για το AUB Mediterraneo αλλά και για την Κύπρο. Για τους φοιτητές, το ακαδημαϊκό προσωπικό και τους συνεργάτες μας, είπε, επιβεβαιώνει ότι η πορεία μας είναι ήδη συνδεδεμένη με ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο αριστείας.

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του AUB Mediterraneo Δρ Wassim El Hajj, επεσήμανε ότι η επιτυχία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο όχι μόνο για το πανεπιστήμιο αλλά και για το τοπίο της ανώτατης εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Το γεγονός ότι γινόμαστε η πρώτη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Κύπρο που λαμβάνει τη διαπίστευση EQUIS αντικατοπτρίζει τη δύναμη του ακαδημαϊκού οράματος του AUB Mediterraneo και τα πρότυπα ποιότητας που δεσμευόμαστε να προσφέρουμε τοπικά ως παράρτημα του American University of Beirut, δήλωσε. «Το ορόσημο αυτό, πρόσθεσε, ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Κύπρου ως ανερχόμενου περιφερειακού κόμβου διεθνώς αναγνωρισμένης ανώτατης εκπαίδευσης και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να παρέχουμε στους φοιτητές μία εκπαιδευτική εμπειρία παγκόσμιας εμβέλειας, βασισμένη στην ακαδημαϊκή αριστεία, την καινοτομία και τον κοινωνικό αντίκτυπο.