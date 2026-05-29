Το 2003 η Κυπριακή Δημοκρατία απαλλοτρίωσε έκταση 800 τ.μ. ακινήτου στην επαρχία Πάφου και πρόσφερε στους ιδιοκτήτες του ακινήτου το ποσό των Λ.Κ.100 (€170).

Οι ιδιοκτήτες του ακινήτου παρόλο που θεώρησαν πολύ μικρό το ποσό της αποζημίωσης που τους πρόσφερε η Κυπριακή Δημοκρατία εντούτοις δεν αντέδρασαν και δεν αποτάθηκαν στο Δικαστήριο για αύξηση του ποσού της αποζημίωσης.

Το 2018 δημοσιεύθηκε νέα απαλλοτρίωση του ίδιου ακινήτου τους. Απαλλοτριώθηκε επιπρόσθετη έκταση περίπου 3.500 τ.μ.

Οι ιδιοκτήτες αποτάθηκαν τότε στους δικηγόρους τους ΔΕΙΛΙΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε. οι οποίοι στα πλαίσια διερεύνησης της υπόθεσης της νέας απαλλοτρίωσης, μελέτησαν και τα γεγονότα της παλαιότερης απαλλοτρίωσης που δημοσιεύθηκε το 2003.

Το 2021 αποφάσισαν να προχωρήσουν στην καταχώρηση Παραπομπής στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου για την παλαιά απαλλοτρίωση που δημοσιεύθηκε το 2003 με σκοπό την αύξηση του ποσού της αποζημίωσης των €170 που τους πρόσφερε η Κυπριακή Δημοκρατία.

Μετά από 5 χρόνια δικαστικής διαμάχης και 23 χρόνια μετά την απαλλοτρίωση των 800 τ.μ. του ακινήτου τους οι ιδιοκτήτες δικαιώθηκαν αφού το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου έκδωσε πρόσφατα απόφαση με την οποία τους επιδίκασε το ποσό των €165.000 ως αποζημίωση για την απαλλοτρίωση των 800 τ.μ. του ακινήτου τους που δημοσιεύθηκε το 2003.