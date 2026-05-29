Στο πλέον ψηλότερο επίπεδο από πλευράς αριθμών έφτασαν οι δικαστές που απαρτίζουν τα 11 διαφορετικής δικαιοδοσίας δικαστήρια που λειτουργούν στη χώρα μας. Σύμφωνα με την Ετήσια Επισκόπηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το 2025, είχαμε 130 δικαστές για τα εφτά δικαστήρια της δικαιοδοσίας του. Άλλοι 28 δικαστές ήταν στη δικαιοδοσία του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και απάρτιζαν τα τέσσερα διαφορετικής δικαιοδοσίας δικαστήρια.

Το αξιοσημείωτο είναι πως η πλειοψηφία των δικαστών είναι γυναίκες, δηλαδή οι 68 από τους 130 δικαστές του Ανωτάτου, του Εφετείου, των επαρχιακών δικαστηρίων και των δικαστηρίων με εξειδίκευση (Ενοικιάσεων, Οικογενειακό, Εργατικό και Στρατιωτικό). Η πλειοψηφία των δικαστών είναι στην ηλικία των 35 – 44 ετών ήτοι 56, και από 33 δικαστές για τις ηλικίες 45 – 54 και 55 – 64. Εφτά δικαστές είναι ηλικίας κάτω των 35 ετών.

ΜΙΧ.