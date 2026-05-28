Απίστευτες σκηνές καταγράφηκαν σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου από τον Κόλπο του Μοντερέι στην Καλιφόρνια, όπου ένας θαλάσσιος ελέφαντας εκτοξεύτηκε από το νερό και προσγειώθηκε πάνω σε αγωνιστικό κανό κατά τη διάρκεια αγώνα κωπηλασίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 23 Μαΐου, κατά τη διάρκεια του αγώνα Monterey Hoe Wa’a, με την ομάδα Outrigger Santa Cruz να ζει μια εμπειρία που δύσκολα θα ξεχάσει. Το μεγάλο θαλάσσιο θηλαστικό πήδηξε πάνω στο στενό σκάφος, προκαλώντας πανικό στους αθλητές που προσπαθούσαν να διατηρήσουν την ισορροπία τους στα ταραγμένα νερά.

A sea lion swimming in California's Monterey Bay startled a canoe team by suddenly jumping onto their outrigger canoe mid-competition.



Despite the surprise, the Outrigger Santa Cruz crew members continued rowing and placed third in the race. pic.twitter.com/NbwCPJwQKr May 27, 2026

Ο κωπηλάτης Channing Baker, που καθόταν στη θέση τρία της ομάδας, περιέγραψε τη στιγμή ως τρομακτική. «Απλά ούρλιαξα με όλη μου τη δύναμη. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν καρχαρίας», δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο KTVU.

Η σκηνή καταγράφηκε από κάμερα 360 μοιρών που είχε δανείσει στην ομάδα ο συναθλητής τους Alan Luckow. Στο βίντεο φαίνεται ο θαλάσσιος ελέφαντας να προσγειώνεται πάνω στο κανό με ανοιχτό το στόμα ενώ οι κωπηλάτες παλεύουν να αποτρέψουν την ανατροπή του σκάφους.

Παρά την ένταση της στιγμής, κανείς δεν τραυματίστηκε, ούτε οι αθλητές ούτε το ζώο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο θαλάσσιος ελέφαντας επέστρεψε στο νερό.

Ο Alan Luckow επαίνεσε την ψυχραιμία της ομάδας του, τονίζοντας πως το σκάφος θα μπορούσε εύκολα να είχε αναποδογυρίσει. «Έκανε τα πάντα σωστά. Ήταν εντυπωσιακό πώς αντέδρασαν όλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά το απρόοπτο, η ομάδα Outrigger Santa Cruz κατάφερε να τερματίσει στην τρίτη θέση του αγώνα, με τα μέλη της να αντιμετωπίζουν πλέον το περιστατικό ως μια μοναδική εμπειρία επαφής με την άγρια φύση.

Το βίντεο της απίθανης συνάντησης αναρτήθηκε αργότερα στο Instagram από την ομάδα με τη λιτή λεζάντα: «Λοιπόν, αυτό συνέβη».

protothema.gr