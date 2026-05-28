Απέκλεισαν 16 βουλευτές. Τους 15 βουλευτές του ΑΚΕΛ και την Αννίτα Δημητρίου. Για όλους τους υπόλοιπους μπορούν να συζητήσουν. Η χθεσινοβραδινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΕΛΑΜ δεν διαφοροποίησε τα δεδομένα σε σχέση με τις προθέσεις του κόμματος για την Προεδρία της Βουλής. Το ΕΛΑΜ, προς το παρόν, θα έχει τον δικό του υποψήφιο για την Προεδρία της Βουλής στον πρώτο γύρο και στον δεύτερο γύρο θα πράξει αναλόγως, στη βάση και των αποκλεισμών που έχει θέσει. Δεν θα ψηφίσει σίγουρα την Αννίτα Δημητρίου ή βουλευτή που προέρχεται από το ΑΚΕΛ. Οποιονδήποτε άλλο μπορεί να τον στηρίξει.

Η απόφαση για δικό του υποψήφιο στον πρώτο γύρο δεν είναι τελεσίδικη, καθώς μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα δεδομένα. Πηγή από το ΕΛΑΜ ανέφερε ότι, από τη στιγμή που υπάρχει πρόθεση από κόμματα να έχουν συνάντηση μαζί τους, το σκηνικό μπορεί να αλλάξει και, αναλόγως, να διαφοροποιηθεί και η απόφαση για τον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας. Αυτό που δεν αλλάζει σίγουρα, σημείωσε, είναι η απόφαση για μη στήριξη βουλευτή από το ΑΚΕΛ και της Αννίτας Δημητρίου.

Κατά τη χθεσινή συνεδρία του, το Πολιτικό Συμβούλιο του ΕΛΑΜ συζήτησε επίσης το θέμα των προεδριών κοινοβουλευτικών επιτροπών. Υπενθυμίζεται ότι το ΕΛΑΜ, με επιστολή του προς τον Αναπληρωτή Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων και την Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, ζήτησε τη συγχώνευση έξι κοινοβουλευτικών επιτροπών σε τρεις, αλλά και τη δημιουργία μόνιμης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη μελέτη και παρακολούθηση του δημογραφικού ζητήματος.

Συγκεκριμένα, οι συγχωνεύσεις που ζητά το ΕΛΑΜ αφορούν:

Την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως,

Την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.

Το ΕΛΑΜ διεκδικεί συνολικά δύο έως τρεις προεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ανάλογα με το ποιος εκ των Λίνου Παπαγιάννη και Σωτήρη Ιωάννου θα λάβει προεδρία Επιτροπής, ο δεύτερος θα αναλάβει καθήκοντα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος.