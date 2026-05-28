Ασφαλώς και μεταξύ των λεγόμενων νικητών των εκλογών είναι και το ΕΛΑΜ, αφού διπλασίασε τις έδρες του στη Βουλή και ανέβασε ποσοστά από το 6,78% των βουλευτικών του 2021. Με το σημερινό 10,9% και τις 8 έδρες, φυσικά μπορεί να επηρεάσει ψηφοφορίες, τόσο για την προεδρία του σώματος, όσο και για νομοσχέδια, τροποποιήσεις, ψηφίσματα κατά την επόμενη πενταετία.

Διερωτόμαστε, όμως, αν το κόμμα της ακροδεξιάς έφτασε στο ταβάνι του, με τη σκέψη στο ότι είχε και μικρή πτώση από τις Ευρωκλογές του 2024, στις οποίες έφτασε σε ποσοστό 11,19%, λαμβάνοντας 41.215 ψήφους (με μόλις έξι υποψήφιους), αν και οι πολιτικοί αναλυτές λένε να μη συγκρίνουμε διαφορετικές εκλογικές αναμετρήσεις.

Προφανώς, το ΕΛΑΜ επηρεάστηκε από τη συσπείρωση του ΔΗΣΥ και «έπεσε» 0,3%, χάνοντας και 643 ψηφοφόρους, σε μια πολύ ευνοϊκή περίοδο για αυτή την ιδεολογική τάση και ενώ όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ψηλότερα νούμερα. Και προφανώς, υπάρχουν -ακόμα- ψηφοφόροι που μετακινούνται πολύ εύκολα από τον ΔΗΣΥ στο ΕΛΑΜ και το αντίστροφο, παρόλο που και τα δύο κόμματα προσπαθούν να πείσουν ότι τους χωρίζει τεράστιο ιδεολογικό χάσμα. Τότε τι κάνουν τρεις (μέχρι χτες) συναγερμικοί στα έδρανα του ΕΛΑΜ;

ΑΛ.ΜΙΧ.