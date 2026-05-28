Τακτικοί επισκέπτες από τη Βόρεια Ιρλανδία ανακηρύχθηκαν «Πρέσβεις Τουρισμού» της Αγίας Νάπας. Πρόκειται για το ζευγάρι Ronald Parys και Irene Hughes, το οποίο έχει πραγματοποιήσει συνολικά 35 επισκέψεις στην Αγία Νάπα για σκοπούς αναψυχής και διακοπών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αγίας Νάπας, ο Αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Αντώνης Χρίστου, εκ μέρους του Δημάρχου Χρίστου Ζαννέττου, τους τίμησε με αναμνηστική πλακέτα και το έμβλημα του Πρέσβη Τουρισμού, κατά τη διάρκεια τελετής την Τρίτη, στο Δημαρχείο.

Απονέμοντάς τους την ανώτατη διάκριση του Δήμου, ο κ. Χρίστου εξέφρασε τις «θερμές του ευχαριστίες για τις πολυάριθμες επισκέψεις τους και για την ιδιαίτερη προτίμηση που δείχνουν προς την Αγία Νάπα», επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο Δήμος δεν τους θεωρεί πλέον επισκέπτες, αλλά δημότες της Αγίας Νάπας.

ΚΥΠΕ