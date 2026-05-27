Της Σίσσυς Σταυροπιερράκου

Εκτεταμένους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς ενόψει της θερινής περιόδου και ιδιαίτερα του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος προγραμματίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με τους ελεγκτές να αξιοποιούν drones, tablets και ψηφιακά εργαλεία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Το φετινό επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει περισσότερους από 50.000 ελέγχους σε όλη τη χώρα, με έμφαση σε επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης και λιανικού εμπορίου. Πρόκειται για κλάδους στους οποίους εντοπίζονται συχνότερα φορολογικές παραβάσεις, όπως η μη έκδοση αποδείξεων και η απόκρυψη ΦΠΑ.

Η ΑΑΔΕ θα αξιοποιήσει προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων, προκειμένου να εντοπίζει επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου. Μέσω ειδικών αλγορίθμων θα αναλύονται οικονομικά στοιχεία, δεδομένα τζίρου και προηγούμενες παραβάσεις, ώστε οι έλεγχοι να είναι στοχευμένοι και αποτελεσματικοί.

Οι ελεγκτές δεν θα κινούνται τυχαία, αλλά θα βασίζονται σε πλήρη ψηφιακή αξιολόγηση κινδύνου, η οποία θα τους κατευθύνει στα σημεία όπου εκτιμάται ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα φορολογικής παρανομίας.

Συντονισμός σε πραγματικό χρόνο

Κεντρικό ρόλο στην επιχείρηση θα έχει η ειδική Αίθουσα Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ, από την οποία θα γίνεται ο συντονισμός όλων των ελέγχων σε πραγματικό χρόνο.

Στην αίθουσα θα συγκεντρώνονται συνεχώς πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο από τα σημεία των ελέγχων, επιτρέποντας άμεσες παρεμβάσεις και γρήγορη λήψη αποφάσεων. Σε αρκετές περιπτώσεις θα χρησιμοποιηθούν και drones, τα οποία θα καταγράφουν πολυσύχναστες τουριστικές περιοχές και θα μεταδίδουν ζωντανή εικόνα στους ελεγκτές πριν από την πραγματοποίηση των ελέγχων.

Παράλληλα, θα διενεργούνται αιφνιδιαστικοί έλεγχοι από εφοριακούς που θα εμφανίζονται ως τουρίστες ή πελάτες σε επιχειρήσεις. Στόχος είναι να διαπιστώνεται αν εκδίδονται αποδείξεις λιανικής, αν λειτουργούν σωστά τα POS και αν είναι συνδεδεμένα με τις ταμειακές μηχανές και το σύστημα myDATA.

Με αυτόν τον τρόπο η ΑΑΔΕ επιχειρεί να εντοπίσει συναλλαγές που αποκρύπτονται ή δεν καταγράφονται ορθά στα ηλεκτρονικά συστήματα.

Επιτόπιες διασταυρώσεις μέσω ΕΛΕΓΧΟΣlive

Οι ελεγκτές θα είναι εξοπλισμένοι με tablets και φορητές συσκευές, που θα τους παρέχουν άμεση πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο της ΑΑΔΕ. Μέσω της εφαρμογής ΕΛΕΓΧΟΣlive θα μπορούν να πραγματοποιούν επιτόπιες διασταυρώσεις στοιχείων.

Στο πλαίσιο των ελέγχων θα εξετάζονται δηλώσεις εισοδήματος, αποδόσεις ΦΠΑ, φορολογικό ιστορικό και στοιχεία προηγούμενων παραβάσεων. Τα αποτελέσματα θα καταχωρούνται άμεσα στο σύστημα και θα κοινοποιούνται επιτόπου στους επιχειρηματίες.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων θα εξετάζεται συνολικά η φορολογική εικόνα κάθε επιχείρησης. Οι ελεγκτές θα ελέγχουν την τήρηση βιβλίων, την ορθή έκδοση φορολογικών στοιχείων και τη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις.

Παράλληλα, θα συλλέγονται πληροφορίες για τη γενικότερη συμπεριφορά των φορολογουμένων, οι οποίες θα μπορούν να αξιοποιηθούν σε μελλοντικές έρευνες για πιθανό εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων ή παράνομων δραστηριοτήτων.

Αυστηρές κυρώσεις για παραβάσεις

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τις φορολογικές διατάξεις.

Εφόσον διαπιστωθεί μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση περισσότερων από δέκα αποδείξεων ή όταν η αξία των συναλλαγών χωρίς παραστατικά υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι ελεγκτές μπορούν να προχωρήσουν σε άμεσο κλείσιμο καταστήματος για 48 ώρες.

Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης μέσα στο ίδιο ή το επόμενο φορολογικό έτος, η αναστολή λειτουργίας αυξάνεται στις 96 ώρες. Αν οι παραβάσεις συνεχιστούν μέσα σε διάστημα δύο φορολογικών ετών, το λουκέτο μπορεί να φτάσει ακόμη και τις δέκα ημέρες.

Παράλληλα, όποιος παραβιάζει τη σφράγιση καταστήματος και συνεχίζει παράνομα τη λειτουργία του αντιμετωπίζει νέα δεκαήμερη αναστολή λειτουργίας και πρόσθετες διοικητικές κυρώσεις.