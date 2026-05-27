Η Γερμανίδα υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας, Καταρίνα Ράιχ, πραγματοποιεί από χθες Τρίτη επίσκεψη στο Πεκίνο, με στόχο την ενίσχυση των οικονομικών και βιομηχανικών σχέσεων με την Κίνα. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν από τις Βρυξέλλες να υιοθετήσουν αυστηρότερη στάση απέναντι στο Πεκίνο, επικαλούμενα «πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα» και «αθέμιτες εμπορικές πρακτικές».

Παρά το γεγονός ότι το εμπορικό έλλειμμα της Γερμανίας με το Πεκίνο έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα (καθώς μειώνεται οι εξαγωγές προς την κινεζική αγορά), η κυβέρνηση της χώρας θεωρεί απαραίτητη τη διατήρηση ισχυρών οικονομικών δεσμών με την Κίνα. Ειδικότερα, το εμπορικό έλλειμμα έπιασε ρεκόρ 87 δισ. ευρώ, αλλά η Γερμανία ελπίζει ότι η κινεζική αγορά θα παραμείνει ανοιχτή για τις γερμανικές επιχειρήσεις, παρά τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες στην Κίνα. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι γερμανικές εξαγωγές προς την Κίνα μειώθηκαν κατά 9,7% σε ετήσια βάση, ενώ οι εισαγωγές κινεζικών προϊόντων (όπως ηλεκτρονικά είδη, ηλεκτρικά οχήματα και βιομηχανικά εξαρτήματα) αυξήθηκαν κατά 8,8%.

Η Κίνα παρέμεινε το 2025 ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Γερμανίας, με τον όγκο των διμερών συναλλαγών να ανέρχεται στα 250 δισ. ευρώ. Περίπου 5.200 γερμανικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην κινεζική αγορά, η οποία παραμένει κρίσιμη για κλάδους όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η μηχανολογία και η ηλεκτρολογία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, που θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, η Γερμανίδα υπουργός θα συμμετάσχει σε επιχειρηματικό φόρουμ και θα επισκεφθεί κινεζικές εταιρείες. Τη συνοδεύει αντιπροσωπεία με εκπροσώπους περίπου 40 γερμανικών επιχειρήσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στις ενεργειακές τεχνολογίες.

Σύμφωνα με έρευνα του Γερμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου που δημοσιεύθηκε τον Μάιο και την επικαλείται το Euronews, το 51% των γερμανικών εταιρειών στην Κίνα υποστηρίζει πολιτικές που ενθαρρύνουν συνεργασίες με κινεζικές επιχειρήσεις, ενώ το 42% θεωρεί σημαντική τη στρατηγική αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται μέσω αυτών των συνεργασιών. Ωστόσο, οι ίδιες αυτές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με ολοένα και εντονότερο ανταγωνισμό από κινεζικές εταιρείες, οι οποίες επωφελούνται από εκτεταμένες κρατικές επιδοτήσεις.

Αλλιώς οι Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία

Όπως επισημαίνει το Euronews, η Γερμανία εξακολουθεί να αποτελεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον βασικότερο υποστηρικτή μιας πιο καλής συνεργασίας με την Κίνα.

Άλλες μεγάλες οικονομίες εντός ΕΕ δεν υιοθετούν τη θεωρητικά φιλοκινεζική στάση της Γερμανίας. Αρχές της εβδομάδας, Γαλλία, η Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία αλλά και η Λιθουανία κατέθεσαν ανεπίσημο έγγραφο με το οποίο καλούν την ΕΕ να ενισχύσει τα μέτρα προστασίας απέναντι στον κινεζικό ανταγωνισμό. Η γερμανική κυβέρνηση δεν συνυπέγραψε αυτό το κείμενο.

Το Euronews υπενθυμίζει ότι τον περασμένο Μάρτιο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε προτείνει τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας με την Κίνα, πρόταση που αντιμετωπίστηκε με επιφυλάξεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είχε δηλώσει τότε ο αναπληρωτής επικεφαλής εκπρόσωπος της Επιτροπής, Όλαφ Γκιλ, η ΕΕ αναμένει πρώτα ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει επανειλημμένα θέσει στο Πεκίνο πριν εξεταστεί οποιαδήποτε νέα συμφωνία.

Έκθεση του Centre for European Reform προειδοποιεί ότι η αυξανόμενη συγκέντρωση της παγκόσμιας παραγωγής αυτοκινήτων, μηχανημάτων και χημικών προϊόντων στην Κίνα ενδέχεται να αποδυναμώσει την καινοτομία στους παραδοσιακούς βιομηχανικούς κόμβους της Ευρώπης και να αυξήσει την επιρροή του Πεκίνου στη γερμανική οικονομία μέσω πιθανών διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα, όπως συνέβη με τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών το 2025.