Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει την προμήθεια ενέργειας στην Κίνα και χαρακτήρισε τις συνομιλίες του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ ως φιλικές και εποικοδομητικές.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Πούτιν τόνισε ότι οι σχέσεις Ρωσίας και Κίνας βρίσκονται σε «πρωτοφανές» επίπεδο και ότι οι δύο χώρες διαδραματίζουν σταθεροποιητικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, παραμένοντας προσηλωμένες σε ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική.

Στην κοινή ρωσοκινεζική δήλωση επισημαίνεται ότι «οι προσπάθειες ορισμένων κρατών να διαχειριστούν μονομερώς τις παγκόσμιες υποθέσεις, με πνεύμα που θυμίζει την αποικιακή εποχή, έχουν αποτύχει».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανακοίνωσε ότι έχει επιτευχθεί γενική συμφωνία με την Κίνα για τον αγωγό Power of Siberia 2, αν και παραμένουν υπό διαπραγμάτευση οι λεπτομέρειες και δεν έχουν καθοριστεί σαφή χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση του έργου.