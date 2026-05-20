Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε την Τετάρτη στο Πεκίνο τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, λίγο πριν από τις προγραμματισμένες συνομιλίες των δύο ηγετών στο Μέγαρο του Λαού.

Ο Σι και ο Πούτιν αντάλλαξαν χειραψία μπροστά από το κτίριο, ενώ στη συνέχεια περπάτησαν σε κόκκινο χαλί που είχε στρωθεί προς τιμήν του Ρώσου προέδρου. Κατά την τελετή υποδοχής, στρατιωτική μπάντα απέδωσε τους εθνικούς ύμνους της Κίνας και της Ρωσίας.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έφθασε χθες στο Πεκίνο, λίγα μόλις 24ωρα μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ρώσος πρόεδρος πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία Ρωσίας και Κίνας ως έναν ισχυρό πυλώνα σταθερότητας στη διεθνή σκηνή.

H Κίνα επιφύλαξε λαμπρή υποδοχή στο Ρώσο πρόεδρο, δεδομένης της στενής και μακροχρόνιας εταιρικής σχέσης των δύο πλευρών. Τον Πούτιν υποδέχτηκε κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, παρουσία στρατιωτικού αγήματος και με την γνωστή πια εικόνα των παιδιών που ανεμίζουν σημαίες.

Πρόκειται για το 25ο ταξίδι του Ρώσου προέδρου στην Κίνα. Το πιο πρόσφατο ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν επίσης του είχαν επιφυλάξει μια μεγαλειώδη υποδοχή, συμπεριλαμβανομένης και μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης.

Γεωπολιτικοί δεσμοί

Δεν είναι τυχαίο ότι η άφιξη του Πούτιν πραγματοποιείται λίγες μόλις ημέρες μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, δήλωσε στο CNBC ο Εντ Πράις, συνεργάτης του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Πούτιν πιθανότατα στέλνει «μια υπενθύμιση προς τους Αμερικανούς ότι, ναι, μπορείτε να επισκέπτεστε την Κίνα όσο θέλετε, αλλά η Ρωσία είναι πιο κοντά και διατηρούν πιο στενές σχέσεις με το Πεκίνο από εσάς».

Ο Πούτιν και ο Σι έχουν αναπτύξει στενές σχέσεις εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία και ο Ρώσος πρόεδρος θα επιδιώξει να επαναβεβαιώσει τη θέση της Ρωσίας ως του στενότερου γεωπολιτικού συμμάχου της Κίνας, πρόσθεσε ο Πράις.

Ο ίδιος εκτίμησε επίσης ότι ο Πούτιν θα επιδιώξει τη διπλωματική στήριξη του Πεκίνου σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, μια σύγκρουση που η Κίνα έχει ανεχθεί, αν όχι υποστηρίξει ανοιχτά.

«Όσο ο πρόεδρος Πούτιν διατηρεί εδαφικές φιλοδοξίες προς τα δυτικά της Ρωσίας, δηλαδή στην Ουκρανία, πρέπει να έχει διπλωματική επιτυχία προς τα ανατολικά του, δηλαδή στην Κίνα», σημείωσε.

«Με άλλα λόγια, ο πρόεδρος Πούτιν παίζει ένα μακροπρόθεσμο παιχνίδι για το ρωσικό κράτος, φέρνοντας την Κίνα όσο το δυνατόν πιο κοντά, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει αυτό που θεωρεί απειλή: το ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη», κατέληξε.

Ενεργειακοί δεσμοί

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η σχέση Ρωσίας-Κίνας στον ενεργειακό τομέα γίνεται ολοένα και πιο ασύμμετρη, ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ρωσία, που βρίσκεται αντιμέτωπη με βαριές διεθνείς κυρώσεις, έχει χάσει κρίσιμες αγορές για τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, κυρίως στην Ευρώπη, και εξαρτάται πλέον όλο και περισσότερο από την Ινδία και την Κίνα ως αγοραστές των ενεργειακών της εξαγωγών.

Σύμφωνα με αναλυτή που μίλησε στο CNBC, ο Πούτιν μεταβαίνει αυτή την εβδομάδα στο Πεκίνο ελπίζοντας ότι θα δοθεί το «πράσινο φως» για τον δεύτερο αγωγό φυσικού αερίου Power of Siberia, ο οποίος θα μεταφέρει ρωσικό αέριο στην Κίνα μέσω Μογγολίας. Ωστόσο, η Κίνα δεν φαίνεται να βιάζεται να εγκρίνει το έργο υποδομής.

«Η βασική συμφωνία που θέλει να συζητήσει ο Πούτιν με τον Σι είναι φυσικά ο αγωγός φυσικού αερίου», δήλωσε στο CNBC ο Σεργκέι Γκουρίεφ, κοσμήτορας του London Business School.

«Τώρα η συζήτηση αφορά τον αγωγό “Power of Siberia 2”, ο οποίος θα διπλασίαζε τις ρωσικές εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Κίνα μέσω αγωγών. Η Κίνα καθυστερεί συστηματικά τις διαπραγματεύσεις για τον συγκεκριμένο αγωγό, επειδή θεωρεί ότι διαθέτει ενεργειακή ασφάλεια χάρη στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας που έχει αναπτύξει», δήλωσε ο Γκουρίεφ.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία έχει ανάγκη τον αγωγό αυτό, καθώς έχει χάσει την ευρωπαϊκή αγορά για το φυσικό της αέριο. Αντίθετα, το Πεκίνο δεν βρίσκεται υπό την ίδια πίεση.

«Η Κίνα έχει δημιουργήσει σημαντικά ενεργειακά αποθέματα και μπορεί να περιμένει μέχρι να τελειώσει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο Γκουρίεφ.

Ο Εντ Πράις του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης πρόσθεσε: «Η Ρωσία διαθέτει κάτι που θέλει η Κίνα. Η Ρωσία έχει ενέργεια και η Κίνα θέλει τη ρωσική ενέργεια, επειδή προβλέπει μια κατάσταση στην οποία άλλες πηγές ενέργειας θα είναι δυσκολότερο να εξασφαλιστούν… Επομένως, η Κίνα θέλει να κρατήσει τη Ρωσία κοντά της», σημείωσε.

Εμπορικοί δεσμοί

Ο Πούτιν παρουσίασε το τελευταίο του ταξίδι στην Κίνα ως ακόμη έναν κρίκο σε μια μακρά αλυσίδα τακτικών επαφών και επικοινωνίας μεταξύ των δύο δυνάμεων.

«Οι τακτικές αμοιβαίες επισκέψεις και οι συνομιλίες Ρωσίας-Κίνας σε ανώτατο επίπεδο αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος των κοινών μας προσπαθειών για την προώθηση του συνόλου των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και την απελευθέρωση του πραγματικά απεριόριστου δυναμικού τους», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι η Ρωσία θα επιδιώξει να επεκτείνει όσο το δυνατόν περισσότερο την οικονομική και εμπορική συνεργασία της με το Πεκίνο.

«Για τη Ρωσία, αυτή η επίσκεψη είναι πολύ σημαντική», δήλωσε ο Γκουρίεφ στο CNBC, επειδή «η Ρωσία εξαρτάται από την Κίνα για τεχνολογία, καταναλωτικά αγαθά και βιομηχανικά προϊόντα».

«Η Ρωσία είχε παλαιότερα την Ευρωπαϊκή Ένωση ως βασικό εμπορικό εταίρο της, όμως λόγω του πολέμου στην Ουκρανία… στράφηκε προς την Κίνα και διπλασίασε το εμπόριό της με το Πεκίνο. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη αναδιάταξη των εμπορικών ροών της ρωσικής οικονομίας, από την ΕΕ προς την Κίνα. Σήμερα, η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ρωσίας, με τον όγκο του εμπορίου να έχει διπλασιαστεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια», ανέφερε.

