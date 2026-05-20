Ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, John Healey, υποδέχθηκε χθες στο Λονδίνο τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα, για συνομιλίες σχετικά με κοινά ζητήματα ασφάλειας και για περαιτέρω εμβάθυνση της ισχυρής και μακροχρόνιας αμυντικής σχέσης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η επίσκεψη αποτελεί το πιο πρόσφατο βήμα σε μια στενή και διαχρονική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και στην κοινή τους δέσμευση για ασφάλεια και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν σειρά θεμάτων, περιλαμβανομένων της περιφερειακής ασφάλειας, της αμυντικής συνεργασίας και της συνεχιζόμενης συμβολής των Βρετανικών Δυνάμεων Κύπρου στη σταθερότητα της περιοχής.

Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή τον Μάρτιο, καθώς και κατά τις ημέρες και εβδομάδες που ακολούθησαν, το Ηνωμένο Βασίλειο ανέπτυξε σημαντικά στρατιωτικά μέσα στις Κυρίαρχες Βάσεις του στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια, συμπεριλαμβανομένων επιπρόσθετων μαχητικών αεροσκαφών, συστημάτων αεράμυνας, προηγμένων ραντάρ, ελικοπτέρων Wildcat και Merlin, εξειδικευμένων ομάδων αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροκαφών (drones) και εκατοντάδων επιπλέον ειδικών αεράμυνας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κυπριακή Δημοκρατία συνεργάστηκαν στενά, ενώ σήμερα οι δύο υπουργοί συζήτησαν και τα διδάγματα που προέκυψαν από την περίοδο αυτή. Η συνάντηση ακολουθεί την επίσκεψη του Υπουργού Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο τον Μάρτιο, κατά την οποία είχε συναντηθεί με τον Υπουργό Βασίλη Πάλμα για να επιβεβαιώσει τη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παράλληλα, βασίζεται στα αποτελέσματα του τρίτου Στρατηγικού Διαλόγου Ηνωμένου Βασιλείου – Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία τον Δεκέμβριο του 2025 και καθόρισε ένα ανανεωμένο Πρόγραμμα Διμερούς Αμυντικής Συνεργασίας με κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και προηγμένη εκπαίδευση.

Ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, John Healey, δήλωσε:

«Ήταν τιμή μου να φιλοξενήσω σήμερα τον φίλο και ομόλογο μου Βασίλη Πάλμα. Η Βρετανία και η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρούν μια βαθιά και ιστορική αμυντική συνεργασία, η οποία στηρίζει τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ευρώπη και πέραν αυτής.

«Είμαι περήφανος για τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες μας συνεργάστηκαν για να συμβάλουν στην προστασία της Κύπρου, στην υπεράσπιση των συμμάχων και στη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας».

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρούν στενή αμυντική συνεργασία, η οποία υποστηρίζεται από τις Κυρίαρχες Βάσεις στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια, οι οποίες έχουν στρατηγική σημασία για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας. Οι Βρετανικές Δυνάμεις στην Κύπρο συνεργάζονται στενά με την Εθνική Φρουρά σε ασκήσεις και δράσεις ενίσχυσης δυνατοτήτων.

Οι δύο υπουργοί επαναβεβαίωσαν τη δέσμευση τους για συνέχιση της συνεργασίας.