Οι διαπραγματεύσεις για τη διαχείριση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, η οποία βρίσκεται σε «κρίσιμη καμπή», είναι ιδιαίτερα σημαντικές, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ στον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στη διάρκεια συνάντησή τους στο Πεκίνο.

Ο Κινέζος ηγέτης πρόσθεσε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να τερματιστούν οι εχθροπραξίες και η «πλήρης κατάπαυση του πυρός είναι άκρως επείγουσα» ενώ χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την επανέναρξη της σύγκρουσης.

«Μια πλήρης κατάπαυση του πυρός είναι άκρως επείγουσα, η επανέναρξη των εχθροπραξιών είναι ακόμη πιο ασύμφορη και η διατήρηση των διαπραγματεύσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική», είπε χαρακτηριστικά.

«Η πρότασή μου τεσσάρων σημείων για τη διατήρηση και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή στοχεύει στην περαιτέρω οικοδόμηση διεθνούς συναίνεσης και στη συμβολή στην άμβλυνση των εντάσεων, στην αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και στην προώθηση της ειρήνης», δήλωσε επίσης ο Σι, σύμφωνα με το Xinhua.

Η πρόταση τεσσάρων σημείων που ανέφερε ο Κινέζος ηγέτης υποβλήθηκε τον περασμένο μήνα κατά τη συνάντησή του με τον πρίγκιπα διάδοχο του Άμπου Ντάμπι και προωθεί την ειρηνική συνύπαρξη, την εθνική κυριαρχία, το διεθνές κράτος δικαίου και μια συντονισμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη και την ασφάλεια.

Τα σχόλια του Σι σχετικά με την επείγουσα ανάγκη τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή υποδεικνύουν τη σημασία του απρόσκοπτου ενεργειακού εφοδιασμού από την περιοχή για την Κίνα.

Όσον αφορά τη Ρωσία, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Σι ανέφερε, στις εισαγωγικές του δηλώσεις, ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να αλληλοβοηθούνται στην εθνική ανάπτυξη και αναζωογόνηση, προσθέτοντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον «νόμο της ζούγκλας».

Από την πλευρά του, ο Πούτιν χαιρέτισε τη σχέση των χωρών χαρακτηρίζοντάς την πρωτοφανή, ενώ δήλωσε ότι η Μόσχα παραμένει «αξιόπιστος προμηθευτής ενέργειας» εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο Πούτιν κάλεσε επίσης τον Σι να επισκεφθεί τη Ρωσία τον επόμενο χρόνο ενώ δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τον Σι θα επικεντρωθούν κυρίως σε οικονομικά ζητήματα, κάτι που είναι σημαντικό για τη Ρωσία, δεδομένου του επιπέδου εξάρτησής της από την Κίνα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Το εμπόριο και οι επενδύσεις θεωρείται ότι βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας του Πούτιν, καθώς η ρωσική οικονομία, που έχει πληγεί από τις κυρώσεις, «καίγεται» από το αυξανόμενο κόστος του πολέμου στην Ουκρανία.

