Το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο ιδρύθηκε το 1991 και κατάφερε, σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, να καθιερωθεί και να κατακτήσει ηγετική θέση στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας στην Κύπρο. Σήμερα, τρεις δεκαετίες αργότερα, παραμένει σταθερά προσηλωμένο σε μια αποστολή που το ορίζει από την πρώτη ημέρα: να προσφέρει ιατρική φροντίδα κορυφαίων προδιαγραφών, με τον άνθρωπο πάντα στο επίκεντρο.

Άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό & ισχυρό δυναμικό

Η στελέχωση του Νοσοκομείου με άριστα εκπαιδευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, σε συνδυασμό με την ομαδική εργασία και τη στενή συνεργασία όλων των τμημάτων, καθιστά σήμερα το Απολλώνειο ένα από τα πλέον σύγχρονα και αξιόπιστα ιατρικά κέντρα της Κύπρου. Καλύπτει τις περισσότερες ιατρικές ειδικότητες, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών περίθαλψης κάτω από μία στέγη.

Από την 1η Ιουνίου 2020, το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο έχει ενταχθεί στο ΓεΣΥ, εξυπηρετώντας από την πρώτη ημέρα σημαντικό αριθμό ανθρώπων που επιλέγουν να εμπιστευθούν τις υπηρεσίες του.

Η στελέχωση του Νοσοκομείου με άριστα εκπαιδευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, σε συνδυασμό με την ομαδική εργασία και τη στενή συνεργασία όλων των τμημάτων, καθιστά σήμερα το Απολλώνειο ένα από τα πλέον σύγχρονα και αξιόπιστα ιατρικά κέντρα της Κύπρου. Καλύπτει τις περισσότερες ιατρικές ειδικότητες, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών περίθαλψης κάτω από μία στέγη.

Συνεχίζουμε με το κύρος του Ομίλου HHG

Από το 2021, το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο αποτελεί μέρος της μεγάλης οικογένειας του Hellenic Healthcare Group (HHG), του μεγαλύτερου ιδιωτικού ομίλου παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Η ένταξη αυτή αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην πορεία του νοσοκομείου, οδηγώντας σε εκτεταμένες βελτιώσεις τόσο σε οργανωτικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο – πάντα με γνώμονα την καλύτερη και πιο προσωποποιημένη φροντίδα προς τους ασθενείς μας.

Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές αναβαθμίσεις, ενώ η διαδικασία εξέλιξης συνεχίζεται:

Εκσυγχρονισμός των ιατρικών υπηρεσιών με την ενσωμάτωση τεχνολογίας αιχμής.

Αναβάθμιση των υποδομών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.

Εφαρμογή νέων πρωτοκόλλων υγείας και διαχείρισης περιστατικών, σύμφωνα με τα πρότυπα του Hellenic Healthcare Group.

Προσέλκυση και ενσωμάτωση εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι ενίσχυσαν σημαντικά το ιατρικό δυναμικό του νοσοκομείου.

Διεύρυνση των υπηρεσιών και βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των ασθενών, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Αναβάθμιση των χειρουργικών αιθουσών με την εισαγωγή νέων συστημάτων, που μειώνουν τον χρόνο αποθεραπείας των ασθενών.

Εφαρμογή ενός προηγμένου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης ασθενών, που διευκολύνει την παρακολούθηση και διαχείριση των περιστατικών.

Η νέα Παθολογική Κλινική

Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών υλοποιήθηκε στις αρχές του 2025, με τη δημιουργία της Παθολογικής Κλινικής. Η νέα κλινική διαθέτει 21 ειδικά διαμορφωμένες κλίνες, εκ των οποίων 4 βρίσκονται σε δωμάτια αρνητικής πίεσης, και στεγάζεται σε έναν υπερσύγχρονο, αναβαθμισμένο χώρο σχεδιασμένο με γνώμονα τη βέλτιστη φροντίδα και άνεση των ασθενών.

Πρόκειται για μια ανεξάρτητη πτέρυγα που στελεχώνεται από έμπειρους ειδικούς παθολόγους και προσφέρει 24ωρη εφημερία. Στο πλαίσιο λειτουργίας της Παθολογικής Κλινικής παρέχονται, με ραντεβού, τα ακόλουθα Εξωτερικά Τακτικά Ιατρεία: Παθολογικό Ιατρείο, Ιατρείο Παχυσαρκίας, Ιατρείο Λοιμώξεων, Ηπατολογικό Ιατρείο, Διαβητολογικό Ιατρείο, Ιατρείο Υπέρτασης και Ιατρείο Λιπιδίων.

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας: αναβάθμιση & επέκταση

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αναβαθμίστηκε με 18 ειδικά διαμορφωμένες κλίνες τελευταίας τεχνολογίας (11 επιπλέον κλίνες), διασφαλίζοντας υψηλότερες προδιαγραφές φροντίδας. Στελεχώνεται από ιατρούς ειδικά εκπαιδευμένους στην αντιμετώπιση και τη νοσηλεία βαρέως πασχόντων ασθενών, καθώς και από εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό – έναν συνδυασμό κλινικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας, που λειτουργεί ως ασπίδα για τους πιο ευάλωτους ασθενείς.

Τμήμα Ατυχημάτων & Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ)

Το ΤΑΕΠ του Απολλώνειου Νοσοκομείου είναι το μοναδικό ιδιωτικό ΤΑΕΠ στη Λευκωσία ενταγμένο στο ΓεΣΥ (από τον Οκτώβριο 2023). Λειτουργεί σε πλήρως αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, προσφέροντας ασφαλές και άνετο περιβάλλον για τους ασθενείς. Η ομάδα του αποτελείται από έμπειρους και πιστοποιημένους ιατρούς και νοσηλευτές στην επείγουσα ιατρική, ενώ ο εξειδικευμένος εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης και η συνεργασία με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων διασφαλίζουν άμεση και αποτελεσματική φροντίδα.

Το Fast Track Ιατρείο του ΤΑΕΠ εξυπηρέτησε πάνω από 2.600 ασθενείς σε ένα τρίμηνο, παρέχοντας γρήγορη και ποιοτική φροντίδα για ήπια και μέσης βαρύτητας περιστατικά, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του κοινού και την αποτελεσματικότητα του Τμήματος.

Με αφοσίωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης, το ΤΑΕΠ βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή για την άμεση αντιμετώπιση όλων των επειγόντων περιστατικών, ακόμη και υπό πίεση.

Λειτουργούν 24 ώρες τη μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο τα ακόλουθα τμήματα:

Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ)

Υπηρεσία Ασθενοφόρων

Αιμοδυναμικό Εργαστήριο (Τμήμα Καθετηριασμών)

Ακτινολογικό Τμήμα και Αξονικός Τομογράφος

Μονάδα Εγκεφαλικών Επεισοδίων (Stroke Unit)

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ & ΜΑΦ)

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Heart ICU) – Εξειδικευμένη Καρδιολογική & Καρδιοχειρουργική Υποστήριξη

Κλινικό Εργαστήριο (Χημείο)

Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός

Το Νοσοκομείο διαθέτει 130 κλίνες, 6 χειρουργικές αίθουσες και 2 αίθουσες τοκετού

Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Cardiac Innovation Center

Το Cardiac Innovation Center, το εξειδικευμένο κέντρο καρδιοχειρουργικής του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου, αποτελεί ένα σύγχρονο σημείο αναφοράς για την καρδιοχειρουργική στην Κύπρο, συνδυάζοντας υψηλή επιστημονική κατάρτιση, καινοτόμες τεχνικές και ανθρωποκεντρική φροντίδα.

Μέσα σε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα ιδιωτικά νοσηλευτήρια της χώρας, το Κέντρο παρέχει από το 2021 εξειδικευμένη καρδιοχειρουργική φροντίδα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, την καινοτομία και την ομαλή ανάρρωση των ασθενών.

Διευθυντής του Cardiac Innovation Center είναι ο Δρ. Ιωάννης Τζαναβάρος, καταξιωμένος καρδιοχειρουργός με διεθνή εκπαίδευση και εμπειρία σε περισσότερες από 4.000 καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις σε παιδιά και ενήλικες. Από πρόωρα νεογνά λίγων γραμμαρίων έως ιδιαίτερα πολύπλοκα περιστατικά ενηλίκων, συνδυάζει υψηλή χειρουργική εξειδίκευση με μια βαθιά ανθρώπινη προσέγγιση, δίνοντας έμφαση στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, την ασφάλεια και την ταχύτερη ανάρρωση των ασθενών.

Η ομάδα του Κέντρου αποτελείται από εξειδικευμένους καρδιοχειρουργούς, αναισθησιολόγους, εντατικολόγους και νοσηλευτές, που εργάζονται με κοινό στόχο την παροχή ασφαλούς και εξατομικευμένης θεραπείας. Κοινό σημείο της ιατρικής ομάδας είναι η μακρόχρονη εκπαίδευση στη Γερμανία και η εφαρμογή σύγχρονων θεραπευτικών πρωτοκόλλων που έχουν βάση τους τη γερμανική ιατρική σχολή.

Το Cardiac Innovation Center περιθάλπει ασθενείς στα πλαίσια του ΓεΣΥ, από τη βρεφική ηλικία μέχρι υπερήλικες, καλύπτοντας σχεδόν όλο το φάσμα της καρδιοχειρουργικής παίδων και ενηλίκων. Ανάμεσα στις επεμβάσεις που γίνονται είναι:

Επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (Bypass) με ή χωρίς τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας

Επεμβάσεις σε όλες τις καρδιακές βαλβίδες

Επεμβάσεις σε παθήσεις της αορτής

Επεμβάσεις σε συγγενείς καρδιοπάθειες

Σπάνιες καρδιακές παθήσεις

Συμπλοκές επεμβάσεις και επανεπεμβάσεις

Όπου είναι εφικτό, εφαρμόζονται ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, με στόχο τη μείωση του χειρουργικού τραύματος και την ταχύτερη ανάρρωση. Μέχρι τώρα το κέντρο έχει διενεργήσει πέραν των 1.600 επεμβάσεων στα σχεδόν πέντε χρόνια λειτουργίας του, καθιστώντας το πιο μεγάλο κέντρο καρδιοχειρουργικής της Κύπρου. Σε ένα πρωτοποριακό βήμα, το κέντρο έχει δημοσιεύσει τα εξαιρετικά κλινικά του αποτελέσματα για το 2025, συμβάλλοντας στη διαφάνεια της ιατρικής περίθαλψης.

Παράλληλα, το Κέντρο παρουσιάζει έντονη επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα, σε ενεργή συνεργασία με τη ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNIC), συμμετέχοντας ενεργά σε διεθνείς δημοσιεύσεις και ακαδημαϊκές συνεργασίες. Η συνεχής επένδυση στην τεχνολογία, την εκπαίδευση και την καινοτομία επιτρέπει στην ομάδα να προσφέρει σύγχρονες λύσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Σε ένα περιβάλλον όπου η ιατρική αριστεία συναντά την ανθρώπινη φροντίδα, το Cardiac Innovation Center συνεχίζει να εξελίσσεται, προσφέροντας στους ασθενείς και τις οικογένειές τους ασφάλεια, εμπιστοσύνη και υψηλού επιπέδου καρδιοχειρουργική φροντίδα.

Αιμοδυναμικό Εργαστήριο

Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας και Επεμβατικής Αγγειοχειρουργικής

Τμήμα Ηλεκτροφυσιολογίας & Εμφύτευσης Συσκευών

Αποτελεί βασικό τμήμα της Καρδιολογικής Κλινικής, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στο πλαίσιο του ΓεΣΥ. Από τον Φεβρουάριο 2022 λειτουργεί νέο υπερσύγχρονο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο με ψηφιακό αγγειογράφο, πλήρως εξοπλισμένο για τις απαιτήσεις της σύγχρονης επεμβατικής καρδιολογίας. Το προσωπικό είναι εξειδικευμένο και διαθέσιμο 24/7. Από το 2023 λειτουργεί οργανωμένη Καρδιολογική Κλινική με 6 κλινικούς, 3 επεμβατικούς καρδιολόγους και 2 ηλεκτροφυσιολόγους.

Ετήσια Στατιστικά (τελευταία 5ετία):

1.500 διαγνωστικοί καθετηριασμοί

400 αγγειοπλαστικές (100 πρωτογενείς για οξύ έμφραγμα)

200 Διακαθετηριακές Επεμβάσεις Βαλβίδων, με 150 εμφυτεύσεις αορτικής βαλβίδας (TAVI) και 50 επιδιορθώσεις μιτροειδούς & τριγλώχινας βαλβίδας

Διαγνωστικές Υπηρεσίες:

Δεξιός καθετηριασμός καρδιάς

Προγραμματισμός/έλεγχος βηματοδοτών

Ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες

Παρεμβατικές & Θεραπευτικές Υπηρεσίες:

Πρωτογενής αγγειοπλαστική (PCI) – διαθέσιμη 24/7

Αγγειοπλαστική στεφανιαίων (PCI)

FFR, iFR, IVUS

Περιστροφική αθηρεκτομή (Rotablation – atherectomy)

Εμφύτευση αορτικής βαλβίδας (TAVI)

Διακαθετηριακή επιδιόρθωση μιτροειδούς και της τριγλώχινας βαλβίδας (M-TEER και T- TEER)

Παρακέντηση περικαρδίου για επιπωματισμό

Εμφύτευση μόνιμων βηματοδοτών (μονοεστιακών, CRT)

Τμήμα Ηλεκτροφυσιολογίας

Στο Τμήμα Ηλεκτροφυσιολογίας πραγματοποιούνται πάνω από 250 επεμβάσεις κατάλυσης ετησίως, συμπεριλαμβανομένων πολύπλοκων περιστατικών. Χρησιμοποιούνται σύγχρονες τεχνικές, όπως θερμική κατάλυση (RFA, Cryoablation) και η νέα πρωτοποριακή Pulsed Field Ablation (PFA), προσφέροντας στοχευμένη, ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία χωρίς ανοιχτή χειρουργική.

Εξειδικευόμαστε και στην εμφύτευση συσκευών ρύθμισης καρδιακού ρυθμού:

Βηματοδότες

Απινιδωτές (ICD)

Νεότερης γενιάς λύσεις, όπως leadless βηματοδότες και υποδόριοι απινιδωτές

Διενεργούμε:

Εμφύτευση ICD

Κατάλυση αρρυθμιών (κολπική μαρμαρυγή, πτερυγισμός, υπερκοιλιακές και κοιλιακές αρρυθμίες)

Αγγειοχειρουργικό Τμήμα

Το Αγγειοχειρουργικό Τμήμα εκτελεί ολόκληρη την γκάμα της ανοικτής και ενδοαγγειακής αγγειοχειρουργικής, παρέχοντας πλήρη κάλυψη όλης της αγγειακής παθολογίας του λεμφικού, φλεβικού και αρτηριακού συστήματος. Το εύρος των επεμβάσεων περιλαμβάνει:

Καρωτιδική νόσο (ενδοαγγειακή τοποθέτηση stent, ενδαρτηρεκτομή, εκτομή καρωτιδικού σωματίου κλπ)

Περιφερική αγγειοπάθεια και κρίσιμη ισχαιμία (bypass, ενδοαγγειακές τεχνικές, υβριδικές επεμβάσεις)

Ανευρυσματική νόσο (ανοικτή και ενδοαγγειακή αποκατάσταση με ειδικά μοσχεύματα)

Παθήσεις σπλαχνικών αγγείων (στενώσεις, ανευρύσματα)

Φλεβικές παθήσεις (κιρσοί, πυελική συμφόρηση, σύνδρομο May-Thurner)

Αγγειακή πρόσβαση σε αιμοκαθαιρόμενους (αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες, αγγειοπλαστική, stent, θρομβεκτομή κλπ)

Heart ICU – Εξειδικευμένη Καρδιολογική & Καρδιοχειρουργική Υποστήριξη

Η δημιουργία της Heart ICU στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην εξέλιξη της σύγχρονης καρδιακής φροντίδας, όπου η άμεση ανταπόκριση, η εξειδίκευση και η ασφάλεια συναντούν την τεχνολογία αιχμής.

Η νέα μονάδα εντατικής θεραπείας 11 κλινών σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει ασθενείς με καρδιολογικά και καρδιοχειρουργικά προβλήματα, σε ένα περιβάλλον που επιτρέπει συνεχή παρακολούθηση και απόλυτο συντονισμό της ιατρικής ομάδας, όταν η κλινική κατάσταση απαιτεί άμεση και εξειδικευμένη παρέμβαση.

Η μονάδα περιλαμβάνει:

6 καρδιοχειρουργικές κλίνες

5 καρδιολογικές κλίνες

Σε στενή συνεργασία με το Cardiac Innovation Center, την Καρδιολογική Κλινική και το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, εξασφαλίζεται η συνέχεια της φροντίδας από την επέμβαση έως την αποκατάσταση.

Πίσω από την προηγμένη τεχνολογία – ECMO, σύγχρονα συστήματα αναπνευστικής και μηχανικής υποστήριξης, καθώς και αιμοδυναμική παρακολούθηση – βρίσκεται μια εξειδικευμένη και άρτια συντονισμένη ομάδα που λειτουργεί με στόχο τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την εξατομικευμένη φροντίδα κάθε ασθενούς.

Η Heart ICU αποτελεί επίσης τη μοναδική μονάδα στην Κύπρο με δυνατότητα υποστήριξης ECMO και για παιδιατρικά περιστατικά, προσφέροντας εξειδικευμένη φροντίδα σε ασθενείς κάθε ηλικίας που χρειάζονται προηγμένη μηχανική κυκλοφορική και αναπνευστική υποστήριξη.

Σε αυτό το περιβάλλον υψηλής εξειδίκευσης, η Heart ICU αναδεικνύεται ως ένα κρίσιμο σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη καρδιακή φροντίδα στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο.

Ρομποτικό Σύστημα Da Vinci® Xi

Η τελευταία λέξη της ρομποτικής τεχνολογίας Στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο επενδύουμε σε υπερσύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό και παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας με έμπειρη ομάδα ρομποτικών χειρουργών. Το Da Vinci® Xi συνδυάζει την ανθρώπινη ικανότητα με την τεχνολογία, προσφέροντας αναίμακτες επεμβάσεις, μικρές τομές, μειωμένο χρόνο νοσηλείας και γρήγορη ανάρρωση για τους ασθενείς. Για τους χειρουργούς, επιτρέπει επεμβάσεις υψηλής ακρίβειας με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας. Αξιοποιείται σε ειδικότητες όπως η Ουρολογία, η Γυναικολογία, η Θωρακοχειρουργική και η Γενική Χειρουργική.

Το Da Vinci® Xi παρέχει:

3D απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας

Κινήσεις με 360° περιστροφή για μεγαλύτερη άνεση, ακόμη και σε δύσκολες περιπτώσεις

Ψηφιακό προσχεδιασμό και ανάκληση εικόνων κατά τη διάρκεια της επέμβασης

Stroke Unit του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου

Η πρώτη ιδιωτική Μονάδα Εγκεφαλικών Επεισοδίων στην Κύπρο λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2023 στο Απολλώνειο, προσφέροντας εξειδικευμένη φροντίδα από την οξεία φάση μέχρι και την αποκατάσταση. Η μονάδα είναι εξοπλισμένη για άμεση αντιμετώπιση του εγκεφαλικού επεισοδίου με σύγχρονες μεθόδους, όπως η ενδοφλέβια θρομβόλυση και η μηχανική θρομβεκτομή.

Λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, σε συνεργασία με τις ομάδες καρδιολογίας, παθολογίας, νευροχειρουργικής και αγγειακής χειρουργικής, προσφέροντας ολιστική φροντίδα και εξυπηρετώντας περίπου 4.000 περιστατικά ετησίως. Έμφαση δίνεται επίσης στην πρόληψη, τη δευτερογενή προφύλαξη και την αποκατάσταση, με τη συμβολή νευρολόγων, επεμβατικών νευροακτινολόγων, φυσικοθεραπευτών, εργοθεραπευτών και λογοθεραπευτών.

«Ο Χρόνος είναι Εγκέφαλος» – Η άμεση αναγνώριση των συμπτωμάτων και η γρήγορη πρόσβαση σε νοσοκομειακή περίθαλψη είναι κρίσιμη. Σε περίπτωση υποψίας εγκεφαλικού, καλέστε αμέσως την υπηρεσία ασθενοφόρων ή επισκεφθείτε το ΤΑΕΠ του Απολλώνειου.

Ελάχιστα Επεμβατική Νευροχειρουργική Η ομάδα Brain & Spine Surgery του Απολλώνειου Νοσοκομείου, με έτος ίδρυσης το 2019, εφαρμόζει σύγχρονες, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, πρωτοποριακές για τα κυπριακά δεδομένα:

Ενδοσκοπικές επεμβάσεις εγκεφάλου μέσω της μύτης, χωρίς τομές

Ρομποτική νευροπλοήγηση για αφαίρεση όγκων

Κρανιοτομή με τον ασθενή σε εγρήγορση για μέγιστη ασφάλεια

Ρομποτικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση βαλβίδων υδροκεφαλίας

Συμμετοχή στη Μονάδα Εγκεφαλικών (Stroke Unit) για ολιστική αντιμετώπιση ισχαιμικών/αιμορραγικών εγκεφαλικών

Θεραπεία ανευρυσμάτων με clipping ή εμβολισμό

Μοναδική χρήση του Medtronic MATRx για μικροδισκεκτομή

Πρόσφατη ενίσχυση με το χειρουργικό εξωσκόπιο ORBEYE, μοναδικό στο είδος του στην Κύπρο, ενισχύοντας τον υψηλού επιπέδου τεχνολογικό εξοπλισμό και επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση για παροχή κορυφαίας ποιότητας υγειονομικών υπηρεσιών

Η ομάδα προσφέρει κορυφαία εξειδικευμένη φροντίδα σε όλο το φάσμα της νευροχειρουργικής, με στόχο την ελάχιστη παρέμβαση και τη μέγιστη ασφάλεια. Στην περίπτωση ανευρυσμάτων εγκεφάλου προσφέρονται τόσο οι χειρουργικές επιλογές (clipping) όσο και οι ενδοαγγειακές (εμβολισμός).

Συνεργασίες, σύστημα ποιότητας, επικοινωνία Το νοσοκομείο έχει αναπτύξει συνεργασία με Πανεπιστήμια όπως: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Frederick University, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας, εφαρμόζοντας Συστήματα Διαχείρισης σύμφωνα με τις αρχές των Διεθνών Προτύπων ISO:

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, πιστοποιημένο κατά ISO 45001:2018

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, πιστοποιημένο κατά ISO 22000:2005

Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών, πιστοποιημένο κατά ISO 27001:2022

Παράλληλα, το νοσοκομείο προχωρά με συνέπεια και αποφασιστικότητα στη διαδικασία διαπίστευσης. Έχει ήδη ολοκληρωθεί με εξαιρετική επιτυχία η πρώτη αξιολόγηση από τον διεθνή οργανισμό CHKS, έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης ποιότητας υγειονομικών υπηρεσιών παγκοσμίως.

Η επίσημη απονομή της διαπίστευσης αναμένεται έως το τέλος Ιουνίου 2026, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πορεία του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου στην εξέλιξη και την αναβάθμιση της υγειονομικής φροντίδας στην Κύπρο.

Στοιχεία επικοινωνίας: Λεωφόρος Λευκοθέου 20, 2054 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος Τηλέφωνο: +357 22 469 000 Email: info@apollonion.com.cy Ιστότοπος: www.apollonion.com