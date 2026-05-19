Η Κύπρος σημειώνει σημαντική πρόοδο στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον, καταλαμβάνοντας την 34η θέση παγκοσμίως στον StartupBlink Global Startup Ecosystem Index 2026, έξι θέσεις υψηλότερα σε σχέση με το 2025.

Η χώρα εμφανίζει τη μεγαλύτερη άνοδο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με ετήσια ανάπτυξη 62,7%, ενώ η συνολική αξία των startups της εκτιμάται στα 4,2 δισ. δολάρια Αμερικής. Και οι τέσσερις κυπριακές πόλεις βρίσκονται πλέον στη λίστα των Top 1000 πόλεων παγκοσμίως, με τη Λεμεσό να γίνεται η πρώτη κυπριακή πόλη στο Top 200, καταλαμβάνοντας την 191η θέση.

Ο ισχυρότερος κλάδος είναι το Social & Leisure, που περιλαμβάνει gaming, κοινωνικές πλατφόρμες, ψυχαγωγία, ευεξία, ταξιδιωτικές και πολιτιστικές εμπειρίες. Η Κύπρος κατατάσσεται 26η παγκοσμίως σε αυτόν τον τομέα, ενώ στην υποκατηγορία Gaming φτάνει την 16η θέση παγκοσμίως.

Η έκθεση επισημαίνει ότι, αν η Κύπρος διατηρήσει το επιχειρηματικό της περιβάλλον, μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό παίκτη στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας.