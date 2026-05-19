Το εμπορικό ισοζύγιο της ευρωζώνης κατέγραψε πλεόνασμα 7,8 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2026, έναντι 34,1 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα το 2025, σημειώνοντας σημαντική υποχώρηση σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Οι εξαγωγές αγαθών της ευρωζώνης μειώθηκαν στα 265,3 δισ. ευρώ (-5,5%) σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν σε 257,4 δισ. ευρώ (+4,4%). Το πλεόνασμα υποχώρησε επίσης από 11,1 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2026 σε 7,8 δισ. ευρώ τον Μάρτιο, με ετήσια μείωση 26,3 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της συρρίκνωσης πλεονασμάτων στους κλάδους χημικών προϊόντων, μηχανημάτων και οχημάτων.

Σε επίπεδο πρώτου τριμήνου 2026, η ευρωζώνη παρουσίασε πλεόνασμα 16,6 δισ. ευρώ, έναντι 55,4 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Οι εξαγωγές μειώθηκαν στα 713,1 δισ. ευρώ (-6,5%) και οι εισαγωγές στα 696,5 δισ. ευρώ (-1,5%).

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πλεόνασμα μειώθηκε στα 5,9 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2026, από 34,0 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2025. Οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες μειώθηκαν κατά 8,7% (233,9 δισ. ευρώ) και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,7% (228,0 δισ. ευρώ). Η υποχώρηση του πλεονάσματος οφείλεται κυρίως στη διεύρυνση του ελλείμματος στον ενεργειακό τομέα και τη μείωση πλεονασμάτων σε βασικούς βιομηχανικούς κλάδους.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2026, η ΕΕ κατέγραψε πλεόνασμα 8,4 δισ. ευρώ, έναντι 50,7 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με τις εξαγωγές στα 630,0 δισ. ευρώ (-8,9%) και τις εισαγωγές στα 621,6 δισ. ευρώ (-3,0%). Το ενδοενωσιακό εμπόριο ανήλθε σε 1.068,4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,7% σε ετήσια βάση.