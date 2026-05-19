Αντιδράσεις, πολιτικές προεκτάσεις και αιχμές κατά κρατικών υπηρεσιών κυριάρχησαν στη δημοσιογραφική διάσκεψη που συγκάλεσε το πρωί της Τρίτης το Κοινοτικό Συμβούλιο Άρσους, με φόντο την έντονη συζήτηση ανάπτυξης στην εγκαταλελειμμένη κοινότητα της Τρόζενας Γεροβάσας. Οι τοπικές αρχές αλλά και οι κάτοικοι του Αρσους υπερασπίστηκαν το έργο, κάνοντας λόγο για ευκαιρία αναζωογόνησης της περιοχής, δημιουργίας θέσεων εργασίας και επιστροφής ζωής στην ύπαιθρο, απορρίπτοντας παράλληλα τα σενάρια περί δημιουργίας «γκέτο Ισραηλινών» ή στρατιωτικής βάσης.

Στη διάσκεψη παρευρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο τελευταίος κοινοτάρχης της Τρόζενας, μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Άρσους, ο εκπρόσωπος της κοινότητας Βουνίου Ανδρέας Σάββα, ο πρόεδρος του Συμπλέγματος Κρασοχωρίων, ο κοινοτάρχης Ομόδους και αναπληρωτής πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας Λεμεσού, καθώς και οι κοινοτάρχες Αγίου Αμβροσίου, Κυβίδων, Σουνίου και Αγίου Θεράποντος.

Τον λόγο έλαβε αρχικά ο κοινοτάρχης Άρσους, Γιαννάκης Γιαννάκη, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή, κάνοντας λόγο για χρόνια αδιαφορία του κράτους και εγκατάλειψη της περιοχής.

Όπως ανέφερε, το Κοινοτικό Συμβούλιο αντιμετωπίζει θετικά οποιαδήποτε ανάπτυξη προωθηθεί στην Τρόζενα, εκτιμώντας ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην έξοδο της περιοχής από την απομόνωση, στη δημιουργία ζωής και στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ήδη εργοδοτούνται περίπου δέκα οικογένειες από το Άρσος στην περιοχή της Τρόζενας, ενώ, όπως είπε, υπάρχει ενδιαφέρον και από κατοίκους άλλων κοινοτήτων. Τόνισε ακόμη ότι οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν αναμένεται να είναι πολλές και ιδιαίτερα σημαντικές για τις κοινότητες της περιοχής.

Ο κ. Γιαννάκη υποστήριξε ότι το ζήτημα έχει λάβει πολιτικές διαστάσεις, αναφέροντας πως κάποιοι, για δικούς τους λόγους, επέλεξαν να αναδείξουν το θέμα. Μάλιστα, υποστήριξε ότι το ζήτημα προβλήθηκε αρχικά από νεαρή γυναίκα που, όπως είπε, είναι υποψήφια με ένα από τα μικρά κόμματα.

«Τους έχω καλέσει να μας πουν ποιος τους απαγόρευσε να μπουν στην Τρόζενα και ποιος τους είπε ότι θα κατεδαφιστεί η εκκλησία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ακόμη ότι, εάν κάποιος ενδιαφέρεται να αγοράσει την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, «να πάει να βρει τον ιδιοκτήτη και να διαπραγματευτεί μαζί του, εφόσον εκείνος επιθυμεί να την πωλήσει».

Αναφορά έγινε και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Τρόζενα, η οποία, σύμφωνα με όσα λέχθηκαν, έχει επιδιορθωθεί, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και εργασίες εξωραϊσμού του περιβάλλοντος χώρου.

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης έγινε επίσης αναφορά σε αναρτήσεις και φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με τις οποίες η περιοχή πρόκειται να μετατραπεί σε «γκέτο Ισραηλινών» ή ακόμη και σε στρατιωτική βάση. Ο κοινοτάρχης Άρσους απέρριψε κατηγορηματικά τα συγκεκριμένα σενάρια, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Σημείωσε ακόμη ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έργα υποδομής στην περιοχή, όπως ασφαλτόστρωση δρόμου, ο οποίος –όπως τόνισε– φερόταν να μην είναι καταγεγραμμένος, καθώς και εργασίες τοιχοποιίας.

«Ας έρθει το κράτος και τα αρμόδια τμήματα να καταγγείλουν ότι έγιναν παρανομίες και, αν έγιναν, να αποδοθούν ευθύνες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι τελευταίοι κάτοικοι της Τρόζενας εγκατέλειψαν την κοινότητα λόγω της απουσίας ηλεκτρικού ρεύματος.

Παράλληλα, επέρριψε ευθύνες στο Τμήμα Περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι που θα πρέπει να αδειοδοτήσει το έργο, σημειώνοντας ότι ο ΕΟΑ εμφανίζεται θετικός απέναντι στην ανάπτυξη και αναμένει τις απόψεις των υπόλοιπων αρμόδιων τμημάτων.

«Δεν γίνεται να πυροβολούν από τις τηλεοράσεις», είπε χαρακτηριστικά, στρέφοντας παράλληλα τα πυρά του και κατά του Γιώργου Περδίκη, υποστηρίζοντας ότι «δεν ήρθε ποτέ ούτε στο χωριό μου ούτε στην Τρόζενα».

Όπως ανέφερε, «παραπλανείται ο κόσμος και στέλνονται λανθασμένα μηνύματα», ενώ πρόσθεσε ότι έχει δεχθεί μηνύματα να «μη μιλά τόσο πολύ».

«Θα συνεχίσω να μιλώ, γιατί αυτό που προασπίζομαι είναι τα συμφέροντα της κοινότητάς μου και της γύρω περιοχής», δήλωσε.

Τέλος, αποκάλυψε πως, σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε χθες, ο επενδυτής προτίθεται να αγοράσει ιδιωτικό πυροσβεστικό όχημα, το οποίο θα βρίσκεται στην Τρόζενα ενόψει και της θερινής περιόδου.

Η δημοσιογραφική διάσκεψη παραμένει σε εξέλιξη, με τους εκπροσώπους των κοινοτήτων να συνεχίζουν τις τοποθετήσεις όπως επίσης και κάτοικοι της περιοχής.